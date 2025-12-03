ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировка войск "Восток" при освобождении Червоного в Запорожской области взяла под контроль 12 квадратных километров и открыла дополнительный выход на Гуляйполе, сообщило в среду Минобороны РФ.

"Под контролем группировки теперь находится более 12 квадратных километров, включая населенный пункт Червоное и прилегающие к нему районы. Освобождение населенного пункта Червоное открыло подразделениям группировки войск "Восток" дополнительный выход на направление Гуляйполя и осложнило противнику удержание обороны на этом участке", - сказали в российском оборонном ведомстве.