ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 03.12.2025
ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области
ВС РФ при освобождении Червоного открыли дополнительный выход на Гуляйполе

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировка войск "Восток" при освобождении Червоного в Запорожской области взяла под контроль 12 квадратных километров и открыла дополнительный выход на Гуляйполе, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Под контролем группировки теперь находится более 12 квадратных километров, включая населенный пункт Червоное и прилегающие к нему районы. Освобождение населенного пункта Червоное открыло подразделениям группировки войск "Восток" дополнительный выход на направление Гуляйполя и осложнило противнику удержание обороны на этом участке", - сказали в российском оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
