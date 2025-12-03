https://ria.ru/20251203/voennye-2059495963.html
ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области
ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2025
ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области
Группировка войск "Восток" при освобождении Червоного в Запорожской области взяла под контроль 12 квадратных километров и открыла дополнительный выход на... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:19:00+03:00
2025-12-03T13:19:00+03:00
2025-12-03T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c9259149ec5b34239b1910f928db59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f7b41f3341d4baef71ff2f0edd6c4397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров в Запорожской области
ВС РФ при освобождении Червоного открыли дополнительный выход на Гуляйполе