Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе - РИА Новости, 03.12.2025
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе
На территории Ставропольского края сейчас строится инфраструктура для объединения молодежи в каждом муниципалитете, сообщил журналистам губернатор Владимир...
2025-12-03T15:01:00+03:00
2025-12-03T15:01:00+03:00
2025-12-03T15:01:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На территории Ставропольского края сейчас строится инфраструктура для объединения молодежи в каждом муниципалитете, сообщил журналистам губернатор Владимир Владимиров в среду на пресс-конференции.
"Мы сегодня строим инфраструктуру объединения молодежи в каждом районе. В каждом районе создается Дом молодежи, это точка сбора молодежи. Настолько это разноспекторное занятие: от туризма до волонтерства. Я бы так сказал. И это все объединяется", - отметил Владимиров.
По его словам, присутствуют две точки опоры - Ставрополь и Кавказские Минеральные Воды. При этом в Пятигорске сформирован большой Дом молодежи, который также является притяжением молодого поколения. Кроме того, за счет реализации в том числе краевой госпрограммы "Молодежная политика" четыре муниципальных молодежных центра начнут работу в текущем году.
"Наша инновация — это инициативное бюджетирование в школах. То есть мы в следующем году будем на каждую школу, на те инициативы, которые дети, молодежь несут, будем предлагать отдельное финансирование", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что в крае работают 643 школы. В планах финансировать школьные проекты на конкурсной основе.
"Это совсем уже новая наша инновация, именно Ставропольского края", - добавил Владимиров.
Он заключил, что также будут продолжаться традиционные молодежные форумы.