Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:01 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vladimirov-2059523227.html
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе - РИА Новости, 03.12.2025
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе
На территории Ставропольского края сейчас строится инфраструктура для объединения молодежи в каждом муниципалитете, сообщил журналистам губернатор Владимир... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:01:00+03:00
2025-12-03T15:01:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9a0d50623eca4e48c1b658f8626fbd8f.jpg
https://ria.ru/20251127/vladimirov-2058053203.html
https://ria.ru/20251202/dorogi-2059231130.html
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_712e429f68430819c809b76ae7fb614d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, ставрополь, пятигорск, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск, Владимир Владимиров
Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи в каждом районе

Владимир Владимиров: строим инфраструктуру для объединения молодежи

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На территории Ставропольского края сейчас строится инфраструктура для объединения молодежи в каждом муниципалитете, сообщил журналистам губернатор Владимир Владимиров в среду на пресс-конференции.
"Мы сегодня строим инфраструктуру объединения молодежи в каждом районе. В каждом районе создается Дом молодежи, это точка сбора молодежи. Настолько это разноспекторное занятие: от туризма до волонтерства. Я бы так сказал. И это все объединяется", - отметил Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач
27 ноября, 15:08
По его словам, присутствуют две точки опоры - Ставрополь и Кавказские Минеральные Воды. При этом в Пятигорске сформирован большой Дом молодежи, который также является притяжением молодого поколения. Кроме того, за счет реализации в том числе краевой госпрограммы "Молодежная политика" четыре муниципальных молодежных центра начнут работу в текущем году.
"Наша инновация — это инициативное бюджетирование в школах. То есть мы в следующем году будем на каждую школу, на те инициативы, которые дети, молодежь несут, будем предлагать отдельное финансирование", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что в крае работают 643 школы. В планах финансировать школьные проекты на конкурсной основе.
"Это совсем уже новая наша инновация, именно Ставропольского края", - добавил Владимиров.
Он заключил, что также будут продолжаться традиционные молодежные форумы.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье
2 декабря, 15:00
 
Ставропольский крайСтавропольский крайСтавропольПятигорскВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала