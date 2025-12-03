https://ria.ru/20251203/viza-2059396867.html
Россияне сталкиваются с ростом числа отказов в выдаче "визы талантов" в США
Россияне сталкиваются с ростом числа отказов в выдаче "визы талантов" в США - РИА Новости, 03.12.2025
Россияне сталкиваются с ростом числа отказов в выдаче "визы талантов" в США
Россияне, как и граждане других стран, все чаще получают отказы при подаче документов на так называемую "визу талантов" О-1 для временной работы в США,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T03:24:00+03:00
2025-12-03T03:24:00+03:00
2025-12-03T03:24:00+03:00
в мире
сша
россия
алексей тарасов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251129/ssha-2058546353.html
/20251117/ssha-2055588579.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, алексей тарасов
В мире, США, Россия, Алексей Тарасов
Россияне сталкиваются с ростом числа отказов в выдаче "визы талантов" в США
Адвокат Тарасов: число отказов россиянам в выдаче визы талантов О-1 в США растет
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россияне, как и граждане других стран, все чаще получают отказы при подаче документов на так называемую "визу талантов" О-1 для временной работы в США, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.
"Да, среди моих клиентов из России
все больше отказов по визе О-1. Но то же самое касается и граждан других стран", - сказал Тарасов
.
Он отметил, что причины отказов зависят от обстоятельств каждой отдельной заявки.
"В контексте той риторики, которую мы слышим в эти дни - о повышении платы за визу H-1B, о так называемой "золотой" грин-карте в обмен на инвестиции 5 миллионов долларов в американскую экономику - иммиграция в США
может быть "зарезервирована" за богатыми людьми", - добавил адвокат.
При этом он подчеркнул, что не располагает данными о массовых, "веерных" отказах россиянам в визе О-1.
"Однако, конечно, есть много способов отклонить заявку. Существует множество требований, и некоторые из них очень субъективны", - отметил Тарасов.
Виза О-1 предназначена для иностранцев, обладающих выдающимися способностями в науке, искусстве, бизнесе или спорте. Первоначально она выдается на срок до трех лет.