03:24 03.12.2025
Россияне сталкиваются с ростом числа отказов в выдаче "визы талантов" в США
в мире, сша, россия, алексей тарасов
В мире, США, Россия, Алексей Тарасов
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россияне, как и граждане других стран, все чаще получают отказы при подаче документов на так называемую "визу талантов" О-1 для временной работы в США, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.
"Да, среди моих клиентов из России все больше отказов по визе О-1. Но то же самое касается и граждан других стран", - сказал Тарасов.
Он отметил, что причины отказов зависят от обстоятельств каждой отдельной заявки.
"В контексте той риторики, которую мы слышим в эти дни - о повышении платы за визу H-1B, о так называемой "золотой" грин-карте в обмен на инвестиции 5 миллионов долларов в американскую экономику - иммиграция в США может быть "зарезервирована" за богатыми людьми", - добавил адвокат.
При этом он подчеркнул, что не располагает данными о массовых, "веерных" отказах россиянам в визе О-1.
"Однако, конечно, есть много способов отклонить заявку. Существует множество требований, и некоторые из них очень субъективны", - отметил Тарасов.
Виза О-1 предназначена для иностранцев, обладающих выдающимися способностями в науке, искусстве, бизнесе или спорте. Первоначально она выдается на срок до трех лет.
