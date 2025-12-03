https://ria.ru/20251203/vitse-premer-2059463507.html
Россия и Узбекистан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 75%
Уже более 75% взаимных торговых расчётов между Узбекистаном и Россией осуществляется в национальных валютах, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев. РИА Новости, 03.12.2025
ТАШКЕНТ, 3 дек - РИА Новости. Уже более 75% взаимных торговых расчётов между Узбекистаном и Россией осуществляется в национальных валютах, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев.
В Ташкенте
в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев - сопредседатель комиссии.
"По данным наших коллег, уже более 75% взаимных расчётов между Узбекистаном
и Россией
осуществляется в национальных валютах", - сказал он.
Ходжаев назвал этот показатель "серьёзным шагом", и считает, что "его нужно закрепить развитием платёжных каналов, интеграции систем, повышением уровня кибербезопасности и комплаенса".
"На фоне геополитической турбулентности именно мы всё время с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первым вице-премьером РФ - ред.) это на повестку ставим: устойчивость платёжной инфраструктуры и цифровых сервисов становится одной из ключевых тем", - добавил Ходжаев.