Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Треть россиян считают оптимальным возрастом для знакомства с видеоиграми период от 9 до 15 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства креативных индустрий.

"Согласно результатам опроса, проведенного в рамках Московской международной недели видеоигр, почти треть россиян (31,5%) уверены, что знакомство детей с видеоиграми лучше всего начинать в возрасте от 9 до 15 лет. Больше всего за этот возраст выступают респонденты от 17 до 25 лет (38%) и 26-35 лет (32,2%)", - рассказали в пресс-службе.

В Агентстве отметили, что наиболее лояльны к раннему знакомству с видеоиграми респонденты от 35 до 45 лет: более четверти (26,56%) считают приемлемым возраст до 5 лет. При этом молодые люди до 35 лет заметно реже поддерживают такую позицию - ранний старт считают нормой лишь около 16% и 18% респондентов в возрасте от 17 до 25 и от 26 до 35 лет соответственно.