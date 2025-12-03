Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/videoigry-2059409958.html
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми - РИА Новости, 03.12.2025
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми
Треть россиян считают оптимальным возрастом для знакомства с видеоиграми период от 9 до 15 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства креативных... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:12:00+03:00
2025-12-03T07:12:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923600015_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_6a4d107750fb235b8f3a281668f19a03.jpg
https://ria.ru/20251202/videoigry-2059200233.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923600015_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_5a44bd120e6ea28a1ca4efd457d9c195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми

Треть россиян считают, что знакомиться с видеоиграми оптимально с 9 до 15 лет

© iStock.com / zeljkosantracДевушка играет в компьютерную игру
Девушка играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / zeljkosantrac
Девушка играет в компьютерную игру . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Треть россиян считают оптимальным возрастом для знакомства с видеоиграми период от 9 до 15 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства креативных индустрий.
"Согласно результатам опроса, проведенного в рамках Московской международной недели видеоигр, почти треть россиян (31,5%) уверены, что знакомство детей с видеоиграми лучше всего начинать в возрасте от 9 до 15 лет. Больше всего за этот возраст выступают респонденты от 17 до 25 лет (38%) и 26-35 лет (32,2%)", - рассказали в пресс-службе.
В Агентстве отметили, что наиболее лояльны к раннему знакомству с видеоиграми респонденты от 35 до 45 лет: более четверти (26,56%) считают приемлемым возраст до 5 лет. При этом молодые люди до 35 лет заметно реже поддерживают такую позицию - ранний старт считают нормой лишь около 16% и 18% респондентов в возрасте от 17 до 25 и от 26 до 35 лет соответственно.
"Интересно, что идея позднего знакомства - в 16-18 лет - также находит поддержку. Наиболее высока доля сторонников позднего старта среди респондентов 26-35 лет: 14,4% считают, что с играми лучше знакомиться ближе к совершеннолетию. В среднем по всей выборке этот показатель составляет 7%. При этом неопределившихся больше всего среди людей старше 55 лет - затруднились ответить 24,1%", - уточнили в пресс-службе.
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
2 декабря, 14:09
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала