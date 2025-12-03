https://ria.ru/20251203/videoigry-2059409958.html
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Треть россиян считают оптимальным возрастом для знакомства с видеоиграми период от 9 до 15 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства креативных индустрий.
"Согласно результатам опроса, проведенного в рамках Московской международной недели видеоигр, почти треть россиян (31,5%) уверены, что знакомство детей с видеоиграми лучше всего начинать в возрасте от 9 до 15 лет. Больше всего за этот возраст выступают респонденты от 17 до 25 лет (38%) и 26-35 лет (32,2%)", - рассказали в пресс-службе.
В Агентстве отметили, что наиболее лояльны к раннему знакомству с видеоиграми респонденты от 35 до 45 лет: более четверти (26,56%) считают приемлемым возраст до 5 лет. При этом молодые люди до 35 лет заметно реже поддерживают такую позицию - ранний старт считают нормой лишь около 16% и 18% респондентов в возрасте от 17 до 25 и от 26 до 35 лет соответственно.
"Интересно, что идея позднего знакомства - в 16-18 лет - также находит поддержку. Наиболее высока доля сторонников позднего старта среди респондентов 26-35 лет: 14,4% считают, что с играми лучше знакомиться ближе к совершеннолетию. В среднем по всей выборке этот показатель составляет 7%. При этом неопределившихся больше всего среди людей старше 55 лет - затруднились ответить 24,1%", - уточнили в пресс-службе.