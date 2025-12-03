https://ria.ru/20251203/veypy-2059517243.html
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
Полный запрет вейпов необходим для защиты подростков, заявил РИА Новости соавтор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Полный запрет вейпов необходим для защиты подростков, заявил РИА Новости соавтор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
Ранее группа депутатов Госдумы
внесла в палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России
.
"Необходим полный запрет вейпов для защиты подростков. Нынешняя модель "18+" на практике не защищает их", - сказал Даванков
По словам парламентария, вейпы выглядят ярко и привлекательно, без предупреждающих картинок о вреде для здоровья, что делает их "точкой входа в никотиновую зависимость для детей".
Даванков также привел примеры из зарубежной практики, отметив, что в развитых странах к вейпам относятся максимально жёстко именно из-за детей.
В Норвегии
продажа и импорт вейпов запрещены. В Австралии
вейпы фактически выведены из обычной розницы: продажи вне аптек незаконны, взрослым — через аптеку, несовершеннолетним — только по рецепту. В Сингапуре
вейпы вообще вне закона, и это тоже логика защиты общественного здоровья", - рассказал он.
Вице-спикер отметил, что запрет - это не наказание для взрослых, а профилактика, чтобы у детей было меньше шансов подсесть на никотин в 13-15 лет.
"Наша позиция проста: если товар системно попадает к подросткам, значит, нужно убирать этот рынок целиком и закрывать лазейки, а не надеяться на табличку "18+", - заключил парламентарий.