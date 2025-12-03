В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Полный запрет вейпов необходим для защиты подростков, заявил РИА Новости соавтор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

Ранее группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотинсодержащих жидкостей в России

« "Необходим полный запрет вейпов для защиты подростков. Нынешняя модель "18+" на практике не защищает их", - сказал Даванков

По словам парламентария, вейпы выглядят ярко и привлекательно, без предупреждающих картинок о вреде для здоровья, что делает их "точкой входа в никотиновую зависимость для детей".

Даванков также привел примеры из зарубежной практики, отметив, что в развитых странах к вейпам относятся максимально жёстко именно из-за детей.

"В Норвегии продажа и импорт вейпов запрещены. В Австралии вейпы фактически выведены из обычной розницы: продажи вне аптек незаконны, взрослым — через аптеку, несовершеннолетним — только по рецепту. В Сингапуре вейпы вообще вне закона, и это тоже логика защиты общественного здоровья", - рассказал он.

Вице-спикер отметил, что запрет - это не наказание для взрослых, а профилактика, чтобы у детей было меньше шансов подсесть на никотин в 13-15 лет.