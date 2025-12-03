https://ria.ru/20251203/veschestva-2059393718.html
В России расширили перечень сильнодействующих веществ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые спортивные добавки-"жиросжигатели" и стероиды попали в список сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых в целях сбыта повлечет наказание в рамках Уголовного кодекса РФ, выяснило РИА Новости.
Изменения были внесены в утвержденный правительством перечень сильнодействующих веществ для статьи 234 УК РФ
. Она устанавливает ответственность за их незаконный оборот в целях сбыта.
Список таких веществ пополнился добавками Реверол (SR9009) и Рекардин (SR9011), которые сейчас продаются на маркетплейсах как "жиросжигатели" и средства для похудения. Также в перечне оказались препараты Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140).
Все эти вещества относятся к селективным модуляторам андрогенных рецепторов (SARM). Этот класс соединений внесен в список запрещенных для использования в спорте.
Кроме того, в перечень сильнодействующих веществ добавили стероид Андростанол и препарат Лигандрол (LGD-4033), которые тоже уже относятся к запрещенным спортивным допингам.
Наряду с расширением самого перечня, кабмин утвердил и конкретные значения, с которых размер сильнодействующих веществ считается крупным по статье 234 УК РФ.