В России расширили перечень сильнодействующих веществ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые спортивные добавки-"жиросжигатели" и стероиды попали в список сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых в целях сбыта повлечет наказание в рамках Уголовного кодекса РФ, выяснило РИА Новости.

Изменения были внесены в утвержденный правительством перечень сильнодействующих веществ для статьи 234 УК РФ . Она устанавливает ответственность за их незаконный оборот в целях сбыта.

Список таких веществ пополнился добавками Реверол (SR9009) и Рекардин (SR9011), которые сейчас продаются на маркетплейсах как "жиросжигатели" и средства для похудения. Также в перечне оказались препараты Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140).

Все эти вещества относятся к селективным модуляторам андрогенных рецепторов (SARM). Этот класс соединений внесен в список запрещенных для использования в спорте.

Кроме того, в перечень сильнодействующих веществ добавили стероид Андростанол и препарат Лигандрол (LGD-4033), которые тоже уже относятся к запрещенным спортивным допингам.