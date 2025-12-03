Венесуэла готова отразить любую агрессию, заявил российский посол

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Венесуэле не хотят никаких столкновений, однако на фоне действий США в Карибском море твердо готовы отразить возможную агрессию, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.