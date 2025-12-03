https://ria.ru/20251203/venesuela-2059641069.html
Венесуэла готова отразить любую агрессию, заявил российский посол
В Венесуэле не хотят никаких столкновений, однако на фоне действий США в Карибском море твердо готовы отразить возможную агрессию, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
