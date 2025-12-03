Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла готова отразить любую агрессию, заявил российский посол - РИА Новости, 03.12.2025
21:47 03.12.2025
Венесуэла готова отразить любую агрессию, заявил российский посол
В Венесуэле не хотят никаких столкновений, однако на фоне действий США в Карибском море твердо готовы отразить возможную агрессию, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
венесуэла
сша
карибское море
в мире, венесуэла, сша, карибское море
В мире, Венесуэла, США, Карибское море
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Венесуэле не хотят никаких столкновений, однако на фоне действий США в Карибском море твердо готовы отразить возможную агрессию, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"Венесуэльцы не хотят никакой агрессии, не хотят никаких столкновений, интервенций. Они не просто этого не хотят, они активно об этом говорят. В Каракасе несколько раз в неделю проходят различные мероприятия, которые организует правительство, на них выступает (президент Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро. Это многотысячные митинги против войны, в поддержку мира, на них звучат достаточно твердые заявления о том, что Венесуэла готова в полной мере отразить любые атаки", - заявил он в эфире программы "Центральный канал".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Мадуро сравнил присутствие США в Карибском море с кризисом 1962 года
9 сентября, 11:20
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское море
 
 
