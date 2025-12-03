Рейтинг@Mail.ru
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму" - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.12.2025 (обновлено: 10:13 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/venesuela-2059219436.html
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму" - РИА Новости, 03.12.2025
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
В Вашингтоне по-прежнему не могут определиться со стратегией относительно Каракаса. Хотя Пентагон еще с августа наносит удары в Карибском регионе, дальнейшие... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:00:00+03:00
2025-12-03T10:13:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051114506_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ed6cd7cbf1e87d2c5def82ff367110e8.jpg
https://ria.ru/20251106/venesuela-2053001345.html
https://ria.ru/20250914/ssha-2041480310.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059084848.html
https://ria.ru/20251202/ssha-2059087032.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051114506_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fc57ad26e6fd38febcc35fac64f564fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, пит хегсет, министерство обороны сша, оон
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Пит Хегсет, Министерство обороны США, ООН

Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"

© AP Photo / Eugene HoshikoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Вашингтоне по-прежнему не могут определиться со стратегией относительно Каракаса. Хотя Пентагон еще с августа наносит удары в Карибском регионе, дальнейшие шаги Белого дома остаются непредсказуемыми. Об этом свидетельствует в первую очередь поведение Дональда Трампа. Чего он добивается — в материале РИА Новости.

Экстренное совещание

Президент США обсудил на днях Венесуэлу с руководителями силовых ведомств.
Дело в том, что он уже анонсировал наземную операцию — в дополнение к ударам на море, унесшим жизни десятков человек. Предлог — борьба с наркокартелями.
В конгрессе сильно обеспокоены перспективой новой войны. Встреча в Белом доме должна была помочь с ответами на возможные вопросы законодателей. Но о ее итогах ничего не известно.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Максимальный уровень". Союзник России готов к войне с США
6 ноября, 08:00

Смертельный приказ

Зато понятно, что авантюризм Трампа до добра не доведет. СМИ сообщили: министр обороны (теперь официальное название должности — министр войны) Пит Хегсет якобы отдал приказ "добивать" всех на атакуемых в Карибском море судах.
Собственно, и конгрессменов заботит в первую очередь сентябрьский эпизод, когда судно подверглось ударам дважды, чтобы уничтожить тех, кто выжил в первой атаке.
Глава Пентагона такой приказ отрицает. А президент, хотя и верит Хегсету, тем не менее поручил разобраться в произошедшем.
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны Пит Хегсет во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в зале заседаний кабинета министров Белого дома
Министр обороны Пит Хегсет во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в зале заседаний кабинета министров Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны Пит Хегсет во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в зале заседаний кабинета министров Белого дома
Впрочем, еще месяц назад Трамп сам обещал "убить всех", кто, по его мнению, причастен к наркотрафику.

Тревожные предупреждения

По-видимому, встретив жесткое сопротивление предполагаемой военной операции, президент продумывает варианты отступления.
Проблема не только в конгрессменах и СМИ. Вторжение в Венесуэлу чревато огромными рисками.
Эсминец USS Chafee - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту
14 сентября, 08:00
Агентство Reuters, ознакомившись с некими "документами планирования", предупредило: Каракас, пусть и сильно уступает по военной мощи Вашингтону, прибегнет к изнурительной для американцев тактике партизанской войны и саботажа. Проще говоря, США в Венесуэле ждет второй Вьетнам.
Поэтому Трамп пока продолжает оказывать давление, приберегая крайние меры напоследок.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне

Сомнительный торг

Но он уже заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой можно считать "полностью закрытым". Что это значит, не пояснил.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп "закрыл" небо над Венесуэлой, так как Мадуро не покинул страну
2 декабря, 03:11
СМИ стали известны некоторые подробности недавнего телефонного разговора Трампа с Мадуро. Президент Венесуэлы якобы выразил готовность покинуть страну при условии, что он и члены его семьи получат полную правовую амнистию, включая снятие всех санкций США и завершение дела против него в Международном уголовном суде (МУС).
Трамп якобы отверг эти условия и дал Мадуро неделю, чтобы вылететь куда-нибудь за рубеж.
"Полностью закрытое" небо, надо признать, несколько противоречит такому предположению.
© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

На распутье

Неоднозначное поведение Трампа вызывает тревогу не только у относительно мирных американских политиков, но и у "ястребов".
Так, в частности, конгрессвумен от Республиканской партии Мария Салазар, поддерживающая действия против Мадуро, отмечает: президент США собирается помиловать бывшего главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, фактически аннулировав приговор по делу о торговле наркотиками. То есть и с венесуэльским лидером может обойтись мягче. Чего Салазар и другие "ястребы" не хотели бы.
С другой стороны, Эрнандеса осудили еще при Джо Байдене, поэтому возможное помилование, вероятно, — сведение счетов с президентом-демократом, очередной шаг по "обнулению" его наследия.
© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкАкция протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Акция протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Акция протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
А вот свержение Мадуро — личная цель Трампа, которой он, судя по выдвигаемым ультиматумам, уже и не стесняется. Хотя и прикрывается борьбой с наркокартелями.

Мадуро идет до конца

Американские ВМС сосредоточили в Карибском регионе более десятка военных кораблей, включая авианосец, и порядка 15 тысяч военнослужащих. Эта операция называется "Южное копье".
Венесуэла, в свою очередь, объявила мобилизацию и находится в состоянии повышенной боевой готовности.
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Мадуро, уже обращавшийся в ООН в связи с американскими ударами, пытается найти мирный выход из кризиса. В частности, в письме к ОПЕК, опубликованном венесуэльскими государственными СМИ 30 ноября, он заявил о необходимости сдержать США, поскольку те лишь хотят "присвоить наши огромные нефтяные запасы — крупнейшие на планете — посредством смертоносного применения военной силы". Расчет вроде бы верен: участникам ОПЕК не нужен очередной передел рынка. Однако и рычагов влияния на Трампа в военном смысле у них нет.
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле
2 декабря, 04:10
Президент Колумбии Густаво Петро предложил город Картахена в качестве возможного места для переговоров между представителями правительства Мадуро и оппозицией, которую поддерживает Запад. Но Богота сократила сотрудничество с Вашингтоном по линии силовых ведомств. Так что Петро для Трампа едва ли авторитетная персона.
Что же касается Мадуро, то он, похоже, готов к любому сценарию. На многотысячном митинге президент Венесуэлы напомнил, что "у тела нашего командующего Уго Чавеса" поклялся в преданности своему народу. И нарушать клятву не намерен.
© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореДональд ТрампНиколас МадуроПит ХегсетМинистерство обороны СШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала