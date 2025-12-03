Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Вашингтоне по-прежнему не могут определиться со стратегией относительно Каракаса. Хотя Пентагон еще с августа наносит удары в Карибском регионе, дальнейшие шаги Белого дома остаются непредсказуемыми. Об этом свидетельствует в первую очередь поведение Дональда Трампа. Чего он добивается — в материале РИА Новости.

Экстренное совещание

Президент США обсудил на днях Венесуэлу с руководителями силовых ведомств.

Дело в том, что он уже анонсировал наземную операцию — в дополнение к ударам на море, унесшим жизни десятков человек. Предлог — борьба с наркокартелями.

В конгрессе сильно обеспокоены перспективой новой войны. Встреча в Белом доме должна была помочь с ответами на возможные вопросы законодателей. Но о ее итогах ничего не известно.

Смертельный приказ

Зато понятно, что авантюризм Трампа до добра не доведет. СМИ сообщили: министр обороны (теперь официальное название должности — министр войны) Пит Хегсет якобы отдал приказ "добивать" всех на атакуемых в Карибском море судах.

Собственно, и конгрессменов заботит в первую очередь сентябрьский эпизод, когда судно подверглось ударам дважды, чтобы уничтожить тех, кто выжил в первой атаке.

Глава Пентагона такой приказ отрицает. А президент, хотя и верит Хегсету, тем не менее поручил разобраться в произошедшем.

© AP Photo / Alex Brandon Министр обороны Пит Хегсет во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в зале заседаний кабинета министров Белого дома © AP Photo / Alex Brandon Министр обороны Пит Хегсет во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в зале заседаний кабинета министров Белого дома

Впрочем, еще месяц назад Трамп сам обещал "убить всех", кто, по его мнению, причастен к наркотрафику.

Тревожные предупреждения

По-видимому, встретив жесткое сопротивление предполагаемой военной операции, президент продумывает варианты отступления.

Проблема не только в конгрессменах и СМИ. Вторжение в Венесуэлу чревато огромными рисками.

Агентство Reuters, ознакомившись с некими "документами планирования", предупредило: Каракас, пусть и сильно уступает по военной мощи Вашингтону, прибегнет к изнурительной для американцев тактике партизанской войны и саботажа. Проще говоря, США в Венесуэле ждет второй Вьетнам.

Поэтому Трамп пока продолжает оказывать давление, приберегая крайние меры напоследок.

© AP Photo / Jose Luis Magana Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Jose Luis Magana Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне

Сомнительный торг

Но он уже заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой можно считать "полностью закрытым". Что это значит, не пояснил.

СМИ стали известны некоторые подробности недавнего телефонного разговора Трампа с Мадуро. Президент Венесуэлы якобы выразил готовность покинуть страну при условии, что он и члены его семьи получат полную правовую амнистию, включая снятие всех санкций США и завершение дела против него в Международном уголовном суде (МУС).

Трамп якобы отверг эти условия и дал Мадуро неделю, чтобы вылететь куда-нибудь за рубеж.

"Полностью закрытое" небо, надо признать, несколько противоречит такому предположению.

© AP Photo / Ariana Cubillos Президент Венесуэлы Николас Мадуро © AP Photo / Ariana Cubillos Президент Венесуэлы Николас Мадуро

На распутье

Неоднозначное поведение Трампа вызывает тревогу не только у относительно мирных американских политиков, но и у "ястребов".

Так, в частности, конгрессвумен от Республиканской партии Мария Салазар, поддерживающая действия против Мадуро, отмечает: президент США собирается помиловать бывшего главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, фактически аннулировав приговор по делу о торговле наркотиками. То есть и с венесуэльским лидером может обойтись мягче. Чего Салазар и другие "ястребы" не хотели бы.

С другой стороны, Эрнандеса осудили еще при Джо Байдене, поэтому возможное помилование, вероятно, — сведение счетов с президентом-демократом, очередной шаг по "обнулению" его наследия.

А вот свержение Мадуро — личная цель Трампа, которой он, судя по выдвигаемым ультиматумам, уже и не стесняется. Хотя и прикрывается борьбой с наркокартелями.

Мадуро идет до конца

Американские ВМС сосредоточили в Карибском регионе более десятка военных кораблей, включая авианосец, и порядка 15 тысяч военнослужащих. Эта операция называется "Южное копье".

Венесуэла, в свою очередь, объявила мобилизацию и находится в состоянии повышенной боевой готовности.

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море © Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море

Мадуро, уже обращавшийся в ООН в связи с американскими ударами, пытается найти мирный выход из кризиса. В частности, в письме к ОПЕК, опубликованном венесуэльскими государственными СМИ 30 ноября, он заявил о необходимости сдержать США, поскольку те лишь хотят "присвоить наши огромные нефтяные запасы — крупнейшие на планете — посредством смертоносного применения военной силы". Расчет вроде бы верен: участникам ОПЕК не нужен очередной передел рынка. Однако и рычагов влияния на Трампа в военном смысле у них нет.

Президент Колумбии Густаво Петро предложил город Картахена в качестве возможного места для переговоров между представителями правительства Мадуро и оппозицией, которую поддерживает Запад. Но Богота сократила сотрудничество с Вашингтоном по линии силовых ведомств. Так что Петро для Трампа едва ли авторитетная персона.

Что же касается Мадуро, то он, похоже, готов к любому сценарию. На многотысячном митинге президент Венесуэлы напомнил, что "у тела нашего командующего Уго Чавеса" поклялся в преданности своему народу. И нарушать клятву не намерен.