Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters - РИА Новости, 03.12.2025
13:24 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/umerov-2059497341.html
Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters
в мире, сша, украина, брюссель, рустем умеров, владимир зеленский, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Украина, Брюссель, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters

Reuters: Умеров встретится с чиновниками ЕС в Брюсселе и может поехать в США

Рустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в среду встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, а затем может отправиться в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Умеров в Брюсселе в среду поговорит с европейскими чиновниками... Умеров может отправиться в США для встреч и переговоров после Брюсселя", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что Владимир Зеленский направляется обратно в Киев после поездки в Европу, где он посетил Париж и Дублин.
Ранее журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники сообщал, что Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
