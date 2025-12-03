https://ria.ru/20251203/umerov-2059497341.html
Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters
Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters - РИА Новости, 03.12.2025
Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в среду встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, а затем может... РИА Новости, 03.12.2025
Умеров встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, пишет Reuters
