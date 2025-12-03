Рейтинг@Mail.ru
В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 03.12.2025 (обновлено: 23:49 03.12.2025)
В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ
В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ
Мужичина в Одессе взорвал три гранаты в жилом доме, число пострадавших пока неизвестно, на месте работают спецслужбы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ

В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужичина в Одессе взорвал три гранаты в жилом доме, число пострадавших пока неизвестно, на месте работают спецслужбы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме... На месте работают спецслужбы и медики. Данные о количестве пострадавших пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание также публикует кадры, где видно окровавленного мужчину в машине скорой помощи, а также медиков, которые перевозят как минимум одного пострадавшего.
