В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ
Мужичина в Одессе взорвал три гранаты в жилом доме, число пострадавших пока неизвестно, на месте работают спецслужбы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:37:00+03:00
2025-12-03T23:37:00+03:00
2025-12-03T23:49:00+03:00
