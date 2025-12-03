Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 03.12.2025 (обновлено: 23:35 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059644412.html
Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ
Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ
Украинские депутаты подняли свою месячную зарплату, сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на принятый проект бюджета на следующий год. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:19:00+03:00
2025-12-03T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059254310.html
https://ria.ru/20251202/ep-2059286311.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ

Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты в 3 раза

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские депутаты подняли свою месячную зарплату, сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на принятый проект бюджета на следующий год.
"Народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза — до 200 тысяч гривен", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
2 декабря, 15:53
Как уточняет издание, в проекте государственного бюджета Украины есть пункт о возмещении депутатам расходов, "связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат", который ранее предусматривал доплаты в размере лишь одного оклада.
Как заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, упомянутые выплаты производятся ежемесячно.
Ранее в среду украинский парламент принял бюджет на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда долларов. В него уже дважды вносили изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Тем временем на Западе новые пакеты помощи выделяют после длительных дискуссий, а партнеры все чаще призывают Киев начать поиск источников для самофинансирования.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции
2 декабря, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала