Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ
Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ
2025-12-03T22:19:00+03:00
2025-12-03T22:19:00+03:00
2025-12-03T23:35:00+03:00
украина
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские депутаты подняли свою месячную зарплату, сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на принятый проект бюджета на следующий год.
"Народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза — до 200 тысяч гривен
", — говорится в публикации в Telegram-канале
.
Как уточняет издание, в проекте государственного бюджета Украины
есть пункт о возмещении депутатам расходов, "связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат", который ранее предусматривал доплаты в размере лишь одного оклада.
Как заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, упомянутые выплаты производятся ежемесячно.
Ранее в среду украинский парламент принял бюджет на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда долларов. В него уже дважды вносили изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Тем временем на Западе новые пакеты помощи выделяют после длительных дискуссий, а партнеры все чаще призывают Киев начать поиск источников для самофинансирования.