Депутаты Рады увеличили себе ежемесячные доплаты, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские депутаты подняли свою месячную зарплату, сообщило издание "Страна.ua", ссылаясь на принятый проект бюджета на следующий год.

200 тысяч гривен ", — говорится в публикации в "Народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза — до", — говорится в публикации в Telegram-канале

Как уточняет издание, в проекте государственного бюджета Украины есть пункт о возмещении депутатам расходов, "связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат", который ранее предусматривал доплаты в размере лишь одного оклада.

Как заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, упомянутые выплаты производятся ежемесячно.

Ранее в среду украинский парламент принял бюджет на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен .

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда долларов. В него уже дважды вносили изменения, касающиеся увеличения военных расходов.