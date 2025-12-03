Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Защита украинского олигарха Игоря Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиться освобождения своих клиентов из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского после коррупционного скандала, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источник в юридических кругах.

"На фоне освобождения детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца, целый ряд и других известных "сидельцев", сейчас пытаются решить вопрос с судами о своем выходе на свободу, вдохновленные отставкой (экс-главы офиса Зеленского Андрея -ред.) Ермака и ослаблением позиций Зеленского после коррупционного скандала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Страны.ua ".

Как рассказал украинским журналистам их источник, в первую очередь речь идет об экс-главе управления Службы безопасности Украины Харьковской области Романе Дудине, который обвиняется в государственной измене, и украинском олигархе Коломойском*.

"Их (Дудина и Коломойского* -ред.) команда попробует воспользоваться ситуацией по принципу "а вдруг получится". Это также станет индикатором того ослабло или нет влияние Банковой (офиса Зеленского -ред.) на судебную систему", - цитирует украинское издание своего источника.

Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению по ряду дел.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича , в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.