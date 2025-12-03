Рейтинг@Mail.ru
Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ
20:28 03.12.2025
Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ
Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ
Защита украинского олигарха Игоря Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиться освобождения своих клиентов из-под стражи на... РИА Новости, 03.12.2025
Защита Коломойского* воспользуется ослаблением Зеленского, сообщают СМИ

Защита Коломойского хочет добиться его освобождения на фоне скандалов Зеленского

Игорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Игорь Коломойский*. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Защита украинского олигарха Игоря Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиться освобождения своих клиентов из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского после коррупционного скандала, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источник в юридических кругах.
"На фоне освобождения детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца, целый ряд и других известных "сидельцев", сейчас пытаются решить вопрос с судами о своем выходе на свободу, вдохновленные отставкой (экс-главы офиса Зеленского Андрея -ред.) Ермака и ослаблением позиций Зеленского после коррупционного скандала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
НАБУ хочет предъявить обвинения депутатам партии Зеленского, заявили в Раде
30 ноября, 12:42
Как рассказал украинским журналистам их источник, в первую очередь речь идет об экс-главе управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романе Дудине, который обвиняется в государственной измене, и украинском олигархе Коломойском*.
"Их (Дудина и Коломойского* -ред.) команда попробует воспользоваться ситуацией по принципу "а вдруг получится". Это также станет индикатором того ослабло или нет влияние Банковой (офиса Зеленского -ред.) на судебную систему", - цитирует украинское издание своего источника.
Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению по ряду дел.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
1 декабря, 16:48
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Израиле могут изъять виллу семьи Коломойского*
2 декабря, 07:47
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Режим зашатался". На Западе спорят, кому передать власть на Украине
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаХарьковская областьРоссияГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
