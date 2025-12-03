Отмена защиты русского языка нарушает конституцию, считает экс-депутат Рады

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Исключение русского из перечня языков, подлежащих защите на Украине, за которое проголосовала Верховная рада, нарушает украинскую конституцию, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков.

"В соответствии со статьей 10 конституции Украины , которая действует, не отменена, там написано, что государство гарантирует развитие и распространение русского языка и других языков национальных меньшинств. То есть русский язык даже выделен. Он не статус государственного имеет, но все равно он выделен из языков национальных меньшинств", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Олейник , даже в момент переговоров по урегулированию украинские власти продолжают курс на конфронтацию, принимая подобные законы. При этом на Украине все равно увеличивается число тех, кто говорит на русском, несмотря на нападки со стороны киевского режима, подчеркивает он.

Экс-депутат Рады также напомнил, что ограничения по языковому принципу уже давно существуют на Украине, включая практику так называемых языковых патрулей и борьбу с использованием русского в школах.

"Такие запреты уже существуют. Например, в государственных учреждениях и органах местного самоуправления запрет на русский язык существует", - подчеркнул он.