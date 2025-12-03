Рейтинг@Mail.ru
Отмена защиты русского языка нарушает конституцию, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 03.12.2025
20:07 03.12.2025
Отмена защиты русского языка нарушает конституцию, считает экс-депутат Рады
Исключение русского из перечня языков, подлежащих защите на Украине, за которое проголосовала Верховная рада, нарушает украинскую конституцию, такое мнение в... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
украина
россия
владимир олейник
верховная рада украины
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир олейник, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины
Отмена защиты русского языка нарушает конституцию, считает экс-депутат Рады

Олейник: исключение русского из перечня языков противоречит конституции

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Исключение русского из перечня языков, подлежащих защите на Украине, за которое проголосовала Верховная рада, нарушает украинскую конституцию, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков.
"В соответствии со статьей 10 конституции Украины, которая действует, не отменена, там написано, что государство гарантирует развитие и распространение русского языка и других языков национальных меньшинств. То есть русский язык даже выделен. Он не статус государственного имеет, но все равно он выделен из языков национальных меньшинств", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Олейник, даже в момент переговоров по урегулированию украинские власти продолжают курс на конфронтацию, принимая подобные законы. При этом на Украине все равно увеличивается число тех, кто говорит на русском, несмотря на нападки со стороны киевского режима, подчеркивает он.
Экс-депутат Рады также напомнил, что ограничения по языковому принципу уже давно существуют на Украине, включая практику так называемых языковых патрулей и борьбу с использованием русского в школах.
"Такие запреты уже существуют. Например, в государственных учреждениях и органах местного самоуправления запрет на русский язык существует", - подчеркнул он.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
