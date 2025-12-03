https://ria.ru/20251203/ukraina-2059611923.html
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у НАТО на содержание армии
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у НАТО на содержание армии - РИА Новости, 03.12.2025
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у НАТО на содержание армии
Украина требует у НАТО 160 миллиардов евро в 2026 году на содержание армии, ее требования похожи на бездонную яму, Венгрия не будет в этом участвовать, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:42:00+03:00
2025-12-03T19:42:00+03:00
2025-12-03T19:42:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059440019.html
https://ria.ru/20251203/ek-2059541329.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, НАТО
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у НАТО на содержание армии
Сийярто: Украина требует у НАТО 160 млрд евро на содержание армии