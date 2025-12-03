"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на то, что в скором времени Украине больше не понадобится оружие, сообщает Bloomberg.
По словам министра, если удастся достигнуть соглашения и боевые действия прекратятся, то Киеву "оружие больше не понадобится".
Как утверждает Bloomberg, эти заявления Антонио Таяни являются явным признаком того, что Рим изменил свою стратегию в отношении Украины.
В ноябре газета Repubblica сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольческие взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.