"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 03.12.2025 (обновлено: 20:57 03.12.2025)
"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на то, что в скором времени Украине больше не понадобится оружие, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 03.12.2025
"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву

Глава МИД Италии Таяни выразил надежду, что Киеву больше не понадобится оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Антонио Таяни. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на то, что в скором времени Украине больше не понадобится оружие, сообщает Bloomberg.
"Министр иностранных дел Италии заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров", — говорится в материале.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
Вчера, 15:55
По словам министра, если удастся достигнуть соглашения и боевые действия прекратятся, то Киеву "оружие больше не понадобится".
Как утверждает Bloomberg, эти заявления Антонио Таяни являются явным признаком того, что Рим изменил свою стратегию в отношении Украины.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 17:06
В ноябре газета Repubblica сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольческие взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
Вчера, 16:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияКиевАнтонио ТаяниДжорджа МелониГуидо КрозеттоНАТОРоссия
 
 
