Боевика "Азова"* внесли в список террористов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 03.12.2025
Боевика "Азова"* внесли в список террористов
Боевика "Азова"* внесли в список террористов
Призывавший к терроризму в соцсетях боевик националистического полка "Азов"* Денис Шепотько** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.12.2025
Боевика "Азова"* внесли в список террористов

Боевика "Азова" Шепотько внесли в список террористов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Призывавший к терроризму в соцсетях боевик националистического полка "Азов"* Денис Шепотько** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Шепотько** Денис Михайлович, 1 мая 2000 года рождения, село Балки Васильевского района Запорожской области Украины", - говорится в перечне.
В октябре Южный окружной военный суд сообщил, что Шепотько** приговорен к 14 годам лишения свободы. Отмечалось, что в феврале 2017 года он в Запорожской области вступил в полк "Азов*, где выполнял поручения руководства, а также участвовал в митингах в Запорожье, Киеве и Мелитополе.
В ноябре 2024 года Шепотько** разместил на личной странице в социальной сети комментарий с призывами к осуществлению террористической деятельности под видеозаписью, на которой демонстрировались военные действия вооруженных сил Украины и вооруженных сил нацистской Германии.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* признан в РФ террористической организацией и запрещен
* *внесен в список террористов и экстремистов
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
