Боевика "Азова"* внесли в список террористов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Призывавший к терроризму в соцсетях боевик националистического полка "Азов"* Денис Шепотько** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Шепотько** Денис Михайлович, 1 мая 2000 года рождения, село Балки Васильевского района Запорожской области Украины", - говорится в перечне.
В октябре Южный окружной военный суд сообщил, что Шепотько** приговорен к 14 годам лишения свободы. Отмечалось, что в феврале 2017 года он в Запорожской области вступил в полк "Азов*, где выполнял поручения руководства, а также участвовал в митингах в Запорожье, Киеве и Мелитополе.
В ноябре 2024 года Шепотько** разместил на личной странице в социальной сети комментарий с призывами к осуществлению террористической деятельности под видеозаписью, на которой демонстрировались военные действия вооруженных сил Украины и вооруженных сил нацистской Германии.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен
* *внесен в список террористов и экстремистов
