Киев пытается поставить русский язык вне закона на Украине, заявил Мирошник
18:53 03.12.2025 (обновлено: 19:00 03.12.2025)
Киев пытается поставить русский язык вне закона на Украине, заявил Мирошник
РИА Новости
в мире, россия, украина, родион мирошник, владимир вятрович, верховная рада украины, facebook
В мире, Россия, Украина, Родион Мирошник, Владимир Вятрович, Верховная Рада Украины, Facebook
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : МИД России
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Киевский режим пытается создать условия для того, чтобы русский язык на Украине был вне закона, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Депутат Верховной рады Владимир Вятрович написал на своей странице в соцсети Facebook*, что украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
"Даже украинский шпрехенфюрер констатирует, что киевские школьники от 60 до 80 процентов в обыденной жизни используют русский язык. Они пытаются сделать его в принципе вне закона, в том числе и псевдоправовыми методами, пытаясь создать условия для того, чтобы русский язык на территории подконтрольной киевскому режиму был вне закона", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание администрации Житомира - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Житомирцы массово переходят на русский язык
12 октября, 04:52
 
В миреРоссияУкраинаРодион МирошникВладимир ВятровичВерховная Рада УкраиныFacebook
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
