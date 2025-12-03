МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Киевский режим пытается создать условия для того, чтобы русский язык на Украине был вне закона, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Депутат Верховной рады Владимир Вятрович написал на своей странице в соцсети Facebook*, что украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
"Даже украинский шпрехенфюрер констатирует, что киевские школьники от 60 до 80 процентов в обыденной жизни используют русский язык. Они пытаются сделать его в принципе вне закона, в том числе и псевдоправовыми методами, пытаясь создать условия для того, чтобы русский язык на территории подконтрольной киевскому режиму был вне закона", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
