МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Режим в Киеве продолжает курс "языкового изнасилования" украинского народа в попытках принудить его отказаться от русского языка, заявил в среду РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
"Киевский режим продолжает свой курс на языковое изнасилование украинского народа в попытках принудить его отказаться от родного языка", - сказал Мирошник.
"Русский язык для режима Зеленского настолько страшен, что они идут на любые подтасовки, на принятие псевдоправовых решений, которые противоречат общепринятым нормам, но пытаются создать некую конфигурацию на территории Украины, чтобы искоренить или запретить только правовыми методами русский язык. Получается плохо, но они продолжают с ослиным упрямством двигаться в эту сторону", - добавил он.
19 августа, 12:14