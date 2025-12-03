Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 03.12.2025 (обновлено: 18:58 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059598690.html
Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа, заявил Мирошник
Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.12.2025
Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа, заявил Мирошник
Режим в Киеве продолжает курс "языкового изнасилования" украинского народа в попытках принудить его отказаться от русского языка, заявил в среду РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:51:00+03:00
2025-12-03T18:58:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, родион мирошник
В мире, Киев, Россия, Украина, Родион Мирошник
Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа, заявил Мирошник

Мирошник: Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Режим в Киеве продолжает курс "языкового изнасилования" украинского народа в попытках принудить его отказаться от русского языка, заявил в среду РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
"Киевский режим продолжает свой курс на языковое изнасилование украинского народа в попытках принудить его отказаться от родного языка", - сказал Мирошник.
"Русский язык для режима Зеленского настолько страшен, что они идут на любые подтасовки, на принятие псевдоправовых решений, которые противоречат общепринятым нормам, но пытаются создать некую конфигурацию на территории Украины, чтобы искоренить или запретить только правовыми методами русский язык. Получается плохо, но они продолжают с ослиным упрямством двигаться в эту сторону", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины
19 августа, 12:14
 
В миреКиевРоссияУкраинаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала