Киев продолжает языковое изнасилование украинского народа, заявил Мирошник

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Режим в Киеве продолжает курс "языкового изнасилования" украинского народа в попытках принудить его отказаться от русского языка, заявил в среду РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.