Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите, сообщил депутат Владимир Вятрович.
"Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Верховная рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Вместо этого действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор", — написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, в список подлежащих защите включены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать этот язык во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование языка для значительной части населения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
