Рейтинг@Mail.ru
Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 03.12.2025 (обновлено: 18:27 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059582961.html
Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите - РИА Новости, 03.12.2025
Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
Украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите, сообщил депутат Владимир Вятрович. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:02:00+03:00
2025-12-03T18:27:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир вятрович
верховная рада украины
сергей лавров
facebook
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041431971.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059266594.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир вятрович, верховная рада украины, сергей лавров, facebook, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Владимир Вятрович, Верховная Рада Украины, Сергей Лавров, Facebook, Еврокомиссия
Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите

Рада поддержала исключение русского из списка подлежащих защите языков

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите, сообщил депутат Владимир Вятрович.
"Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Верховная рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Вместо этого действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор", — написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине
12 сентября, 12:59
По его словам, в список подлежащих защите включены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать этот язык во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование языка для значительной части населения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Государственный флаг на здании МИД Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык
2 декабря, 16:32
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ВятровичВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровFacebookЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала