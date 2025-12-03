Рейтинг@Mail.ru
Украина выделит ВСУ более 66 миллиардов долларов в 2026 году - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 03.12.2025 (обновлено: 18:27 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059582452.html
Украина выделит ВСУ более 66 миллиардов долларов в 2026 году
Украина выделит ВСУ более 66 миллиардов долларов в 2026 году - РИА Новости, 03.12.2025
Украина выделит ВСУ более 66 миллиардов долларов в 2026 году
Украина в следующем году направит на сектор обороны более 66 миллиардов долларов, это составляет почти 60% всех расходов, сообщила в среду украинский премьер... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:58:00+03:00
2025-12-03T18:27:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
https://ria.ru/20251130/zapad-2058728176.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Украина выделит ВСУ более 66 миллиардов долларов в 2026 году

Украина выделит ВСУ более $66 млрд в 2026 году, это почти 60% всех расходов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украина в следующем году направит на сектор обороны более 66 миллиардов долларов, это составляет почти 60% всех расходов, сообщила в среду украинский премьер Юлия Свириденко.
Ранее в среду украинский парламент принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
"Оборона и безопасность — 100% собственных поступлений государство направляет на силы обороны: денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и производство украинского оружия, в том числе дронов. В следующем году потратим на армию - 2,8 триллиона гривен (66,27 миллиарда долларов – ред.), это почти 60% от всех расходов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, доходы бюджета запланированы на уровне 2,92 триллиона гривен (69,1 миллиарда долларов), расходы - 4,83 триллиона гривен (114,3 миллиарда долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Запад контролирует НАБУ и САП на Украине, заявил Песков
30 ноября, 13:56
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала