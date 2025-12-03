Украина выделит ВСУ более 66 миллиардов долларов в 2026 году

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украина в следующем году направит на сектор обороны более 66 миллиардов долларов, это составляет почти 60% всех расходов, сообщила в среду украинский премьер Юлия Свириденко.

Ранее в среду украинский парламент принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

"Оборона и безопасность — 100% собственных поступлений государство направляет на силы обороны: денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и производство украинского оружия, в том числе дронов. В следующем году потратим на армию - 2,8 триллиона гривен (66,27 миллиарда долларов – ред.), это почти 60% от всех расходов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, доходы бюджета запланированы на уровне 2,92 триллиона гривен (69,1 миллиарда долларов), расходы - 4,83 триллиона гривен (114,3 миллиарда долларов).

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.