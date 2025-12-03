В Изюме боевики "Азова*" отбирают жилье, заявил замглавы Харьковской ВГА

МОСКВА ,3 дек – РИА Новости. Бойцы бывшего отряда "Азов*" под угрозой расправы заставляют жителей харьковского Изюма переоформлять на них разрушенные дома и квартиры ради государственных компенсаций, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, сотрудники УВД российской администрации Харьковской области выявили мошенническую схему получения государственных компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье, которую применяют военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов*").
"В Изюме незаконно занимают или приобретают частично повреждённые и разрушенные дома и квартиры, принуждают законных владельцев под угрозой насилия и обвинений в коллаборационизме переоформлять недвижимость на себя или своих родственников, оформляют статус вынужденных переселенцев и участников боевых действий, после чего подают заявления на получение государственной компенсации за "утраченное" жильё. Размер компенсации по программе может в несколько раз превышать реальную рыночную стоимость объекта", - сказал Лисняк.
* Запрещенная в России террористическая организация