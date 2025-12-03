Рейтинг@Mail.ru
В Изюме боевики "Азова*" отбирают жилье, заявил замглавы Харьковской ВГА - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 03.12.2025 (обновлено: 16:37 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059552129.html
В Изюме боевики "Азова*" отбирают жилье, заявил замглавы Харьковской ВГА
В Изюме боевики "Азова*" отбирают жилье, заявил замглавы Харьковской ВГА - РИА Новости, 03.12.2025
В Изюме боевики "Азова*" отбирают жилье, заявил замглавы Харьковской ВГА
Бойцы бывшего отряда "Азов*" под угрозой расправы заставляют жителей харьковского Изюма переоформлять на них разрушенные дома и квартиры ради государственных... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:25:00+03:00
2025-12-03T16:37:00+03:00
в мире
изюм (город)
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg
https://ria.ru/20251203/kiev-2059550409.html
изюм (город)
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0152511fd2e7b6486c4b51dd68980ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Изюм (город), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Изюме боевики "Азова*" отбирают жилье, заявил замглавы Харьковской ВГА

Лисняк: в Изюме боевики "Азова" угрозами заставляют переоформлять на них жилье

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА ,3 дек – РИА Новости. Бойцы бывшего отряда "Азов*" под угрозой расправы заставляют жителей харьковского Изюма переоформлять на них разрушенные дома и квартиры ради государственных компенсаций, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, сотрудники УВД российской администрации Харьковской области выявили мошенническую схему получения государственных компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье, которую применяют военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов*").
Изюме незаконно занимают или приобретают частично повреждённые и разрушенные дома и квартиры, принуждают законных владельцев под угрозой насилия и обвинений в коллаборационизме переоформлять недвижимость на себя или своих родственников, оформляют статус вынужденных переселенцев и участников боевых действий, после чего подают заявления на получение государственной компенсации за "утраченное" жильё. Размер компенсации по программе может в несколько раз превышать реальную рыночную стоимость объекта", - сказал Лисняк.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лисняк рассказал, почему военное руководство Украины ужесточает меры
Вчера, 16:17
 
В миреИзюм (город)Харьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала