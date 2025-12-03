Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ряд инвесторов, владеющих ВВП-варрантами Украины, возражают против некоторых деталей плана Киева по реструктуризации привязанного к ВВП долга, передает агентство Ряд инвесторов, владеющих ВВП-варрантами Украины, возражают против некоторых деталей плана Киева по реструктуризации привязанного к ВВП долга, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Агентство ранее передавало, что правительство Украины возобновило переговоры с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации долга после их недавнего прекращения. Позднее Financial Times сообщила, что минфин страны в понедельник представил предложение инвесторам обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов США и постепенно растущие процентные платежи после нескольких месяцев переговоров.

"Группа инвесторов, владеющих украинскими государственными варрантами, выступает против некоторых элементов плана конвертации ценных бумаг в суверенные облигации", - говорится в материале агентства.

По словам собеседников Блумберг, существуют незакрытые юридические вопросы, которые необходимо решить, прежде чем комитет владельцев варрантов сможет согласиться на предложение Украины.

Так, одним из подобных вопросов является сумма, которую держатели новых облигаций смогут получить в случае будущей реструктуризации.

Источники добавили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны вскоре могут достичь соглашения.

Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".