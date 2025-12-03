Рейтинг@Mail.ru
Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 03.12.2025 (обновлено: 15:58 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059541512.html
Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg
Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 03.12.2025
Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg
Ряд инвесторов, владеющих ВВП-варрантами Украины, возражают против некоторых деталей плана Киева по реструктуризации привязанного к ВВП долга, передает... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:55:00+03:00
2025-12-03T15:58:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98292b18b3be9bca470d2820358e1cac.jpg
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059537899.html
https://ria.ru/20251121/es-2056726048.html
https://ria.ru/20251201/es-2059021406.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, США, Санкции в отношении России
Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg

Bloomberg: инвесторы возражают против деталей плана Киева по реструктуризации

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ряд инвесторов, владеющих ВВП-варрантами Украины, возражают против некоторых деталей плана Киева по реструктуризации привязанного к ВВП долга, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Агентство ранее передавало, что правительство Украины возобновило переговоры с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации долга после их недавнего прекращения. Позднее Financial Times сообщила, что минфин страны в понедельник представил предложение инвесторам обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов США и постепенно растущие процентные платежи после нескольких месяцев переговоров.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК предложила два варианта финансирования Украины
Вчера, 15:35
"Группа инвесторов, владеющих украинскими государственными варрантами, выступает против некоторых элементов плана конвертации ценных бумаг в суверенные облигации", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников Блумберг, существуют незакрытые юридические вопросы, которые необходимо решить, прежде чем комитет владельцев варрантов сможет согласиться на предложение Украины.
Так, одним из подобных вопросов является сумма, которую держатели новых облигаций смогут получить в случае будущей реструктуризации.
Источники добавили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны вскоре могут достичь соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕС боится, что кредит Киеву не одобрят из-за плана Трампа, пишет Politico
21 ноября, 23:22
Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас
1 декабря, 18:54
 
В миреУкраинаКиевСШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала