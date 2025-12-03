Депутат Рады пожаловался на языкового омбудсмена из-за травли ребенка

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский обратился к премьеру Юлии Свириденко и украинскому омбудсмену с жалобой на уполномоченного по защите госязыка Елену Ивановскую после скандала вокруг травли ребенка в детском саду в Киевской области из-за русского языка.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило об очередном языковом скандале в Киевской области, где трехлетнюю девочку-переселенку стали травить за то, что она говорила с другими детьми на русском языке. По информации издания, женщину, которая травила ребенка, раскритиковали в соцсетях, но языковой омбудсмен ее поддержала.
"Обратился к премьер-министру и уполномоченному Верховной рады по правам человека по поводу деятельности языкового омбудсмена Ивановской… С вопросом обращения в полицию разбираюсь, готовлю материалы", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал тексты обращений. В частности, премьера он просит провести служебное расследование в связи с превышением Ивановской ее служебных полномочий и принять соответствующие меры. Отдельно депутат обратился к уполномоченному Рады по защите прав человека Дмитрию Лубинцу.
"Прошу открыть соответствующее производство по делу о нарушении уполномоченным по защите государственного языка Ивановской прав и свобод человека и гражданина. Принять соответствующие меры реагирования по прекращению нарушения уполномоченным по защите государственного языка Ивановской соответствующих прав и свобод граждан Украины", - говорится в тексте обращения.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.