Депутат Рады пожаловался на языкового омбудсмена из-за травли ребенка

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский обратился к премьеру Юлии Свириденко и украинскому омбудсмену с жалобой на уполномоченного по защите госязыка Елену Ивановскую после скандала вокруг травли ребенка в детском саду в Киевской области из-за русского языка.