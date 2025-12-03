МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Бразильский наемник ВСУ Франсиско Элтон Араужо без вести пропал на Украине, сообщает газета Globo со ссылкой на посольство Бразилии в Киеве.
Отмечается, что морской пехотинец Араужо отправился на Украину еще в мае, согласившись на предложение вербовщика воевать в составе ВСУ.
По информации родственников, сослуживец Араужо уведомил их о гибели наемника в бою, однако они пытаются получить официальное подтверждение этой информации от дипмиссии в Киеве.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.