Бразильский наемник ВСУ пропал на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 03.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал на Украине, сообщили СМИ
Бразильский наемник ВСУ пропал на Украине, сообщили СМИ
Бразильский наемник ВСУ Франсиско Элтон Араужо без вести пропал на Украине, сообщает газета Globo со ссылкой на посольство Бразилии в Киеве. РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бразилия
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
бразилия
киев
в мире, украина, бразилия, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бразилия, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бразильский наемник ВСУ пропал на Украине, сообщили СМИ

Очередной наемник ВСУ из Бразилии пропал без вести на Украине

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому боевику ВСУ
Медики помогают тяжело раненому боевику ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Бразильский наемник ВСУ Франсиско Элтон Араужо без вести пропал на Украине, сообщает газета Globo со ссылкой на посольство Бразилии в Киеве.
"Семья 23-летнего Франциско Элтона Араужо из штата Мараньян получила в понедельник электронное письмо от посольства Бразилии на Украине с сообщением о том, что он пропал без вести 25 ноября", - говорится в публикации.
Отмечается, что морской пехотинец Араужо отправился на Украину еще в мае, согласившись на предложение вербовщика воевать в составе ВСУ.
По информации родственников, сослуживец Араужо уведомил их о гибели наемника в бою, однако они пытаются получить официальное подтверждение этой информации от дипмиссии в Киеве.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
3 апреля, 04:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБразилияКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
