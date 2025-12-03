https://ria.ru/20251203/ukraina-2059536149.html
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.12.2025
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с английской коллегой Иветт Купер заявил, что решение по урегулированию конфликта на Украине должно быть справедливым и... РИА Новости, 03.12.2025
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции
Фидан заявил, что решение по Украине должно быть справедливым и устойчивым