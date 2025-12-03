Рейтинг@Mail.ru
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059536149.html
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.12.2025
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с английской коллегой Иветт Купер заявил, что решение по урегулированию конфликта на Украине должно быть справедливым и... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:29:00+03:00
2025-12-03T15:29:00+03:00
в мире
украина
хакан фидан
мирный план сша по украине
турция
нато
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059487513.html
украина
турция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хакан фидан, мирный план сша по украине, турция, нато, великобритания
В мире, Украина, Хакан Фидан, Мирный план США по Украине, Турция, НАТО, Великобритания
Решение по Украине должно быть устойчивым, заявил глава МИД Турции

Фидан заявил, что решение по Украине должно быть справедливым и устойчивым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с английской коллегой Иветт Купер заявил, что решение по урегулированию конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым.
Фидан провел в среду встречу с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО.
"Была оценена ситуация в переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией. Министр Фидан подчеркнул, что решение должно быть справедливым и долгосрочным", - сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
На встрече также обсуждалась ситуация в Газе. Министр Фидан заявил, что необходимо оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить устойчивость перемирия в Газе и разрешить доставку в регион необходимой гуманитарной помощи.
Стороны также обсудили ситуацию в Сирии и Ливане.
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
Вчера, 12:57
 
В миреУкраинаХакан ФиданМирный план США по УкраинеТурцияНАТОВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала