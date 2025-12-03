https://ria.ru/20251203/ukraina-2059522801.html
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 03.12.2025
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине
Представители киевских властей, уехавшие на переговоры за границу, не торопятся возвращаться на Украину, обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук в РИА Новости, 03.12.2025
2025
Дмитрук: уехавшие за границу представители украинских властей не торопятся домой