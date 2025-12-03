Рейтинг@Mail.ru
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 03.12.2025
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине
Представители киевских властей, уехавшие на переговоры за границу, не торопятся возвращаться на Украину, обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук
2025
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине

Дмитрук: уехавшие за границу представители украинских властей не торопятся домой

Противотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Представители киевских властей, уехавшие на переговоры за границу, не торопятся возвращаться на Украину, обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"По дороге на Украину большие пробки. Никто не может добраться", — написал он.
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
Вчера, 12:57
Во вторник аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в среду встретится с европейскими чиновниками в Брюсселе, а затем может отправиться в США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Владимир Зеленский на этой неделе также находится в Европе – он посетил Париж и Дублин.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 17 ноября обратил внимание, что пресс-секретарь главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться 16 числа, до 19 ноября.
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
В Кремле объяснили, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине
Вчера, 12:43
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрландияБрюссельВладимир ЗеленскийРустем УмеровАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
