"Режим зашатался". На Западе спорят, кому передать власть на Украине

© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Коррупционный скандал на Украине осложнил переговоры о мире — об этом говорят в России, США и ЕС. Пока Зеленский думает, кто возглавит офис президента, ему самому подыскивают замену. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Ахиллесова пята

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевскую власть "шатает во все стороны".

"Какие будут последствия — очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", — добавил он.

Примечательно, что Дональд Трамп этого не отрицает. По его словам, встреча с представителями киевского режима во Флориде прошла хорошо и у Киева есть шанс на мир, но коррупция этому не способствует. Даже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что Украине сейчас и так тяжело, а скандал усугубил общее положение.

Напомним: Зеленский принял отставку главы ОП Андрея Ермака после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в его квартире и на рабочем месте. По данным украинских СМИ, в этот момент Зеленский встречался с руководством НАБУ и САП, вице-премьером Михаилом Федоровым и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком. Они убедили главу режима, что Ермака нужно уволить, так как скандал вокруг него подрывает дипломатические возможности Киева.

© Getty Images / NurPhoto Андрей Ермак © Getty Images / NurPhoto Андрей Ермак

Формально все представили так, будто Ермак сам подал в отставку. Однако украинские медиа сообщают, что он, пытаясь переубедить Зеленского, закатил получасовую истерику.

Украинская оппозиция считает, что Ермак стоял во главе преступной группы, куда входили несколько членов правительства и "кошелек Зеленского" Тимур Миндич. Вместе они присваивали бюджетные средства, выделенные в том числе на оборону энергетических объектов.

В свою очередь, НАБУ и САП пока называют руководителем банды Миндича, но Ермаку дали прозвище Али-Баба. Всего в деле около 40 фигурантов. Как утверждают украинские СМИ, Ермак требовал уволить главу СБУ, потому что тот "прозевал" расследование НАБУ и САП, а также приказывал спецслужбам помешать антикоррупционным ведомствам закончить работу. Как бы там ни было, против уже бывшего главы ОП не стали выдвигать официальные обвинения, но, как утверждает украинская оппозиция, ему запретили покидать страну.

Тимур Миндич Тимур Миндич

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что увольнение Ермака неминуемо отразится на системе госуправления и международном имидже Украины.

"Без последствий пережить коррупционный скандал не получится. Украине будет сложнее убеждать западных партнеров выделять ей средства и поддерживать ее требования к России. В конце концов в США и странах ЕС проходят выборы, и избиратели наверняка спросят у политиков, зачем им давать деньги на строительство очередного коттеджа для украинского чиновника", — говорит Денисов.

Поцелуй Иуды

Тем временем мировые СМИ описывают коррупционный скандал так, как будто главная жертва — Зеленский, а злодей — Ермак. К примеру, итальянская Corriere della Sera сообщила, что украинский лидер был как бы под гипнозом "близкого друга". А Ермак, пользуясь этим, создал коррумпированное параллельное правительство. The Guardian, The Telegraph, CNN, Axios и другие тоже пишут об уязвимом положении Зеленского.

Газета The Washington Post отметила, что многие украинцы позитивно восприняли решение Зеленского по Ермаку, но призывают не останавливаться на достигнутом. В частности, нужно развеять подозрения сограждан относительно того, что в схеме по выкачиванию средств из обороны и энергетики могли быть замешаны и другие высокопоставленные чиновники.

Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей

Кроме того, в статьях подчеркивается, что глава ОП бесцеремонно вмешивался во внешнюю политику Киева и тем самым портил отношения страны с западными партнерами. Так, британский журнал The Economist отметил, что Ермак не только коррумпировал систему госуправления, но и отличался агрессивным поведением. Все это сделало его непопулярной фигурой в некоторых странах Запада. При этом издание надеется, что следующий глава ОП не будет обладать такой же властью.

Европейское бюро Politico сообщило, что Ермак зачастую воспринимался как "сопрезидент" Украины. "Как в Киеве, так и среди его западных партнеров многие недовольны и разочарованы тем, что он сумел монополизировать власть", — заключило издание.

Ящик Пандоры

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный тоже не остался в стороне. Как известно, парламентская оппозиция последние несколько недель призывает распустить подконтрольный Зеленскому кабинет министров и сформировать правительство национального спасения. При этом последние три года западные СМИ прогнозируют, что он может стать следующим президентом республики.

Однако Залужный не стал пользоваться удобным моментом, чтобы заявить о необходимости провести давно назревшие выборы. Напротив, просил украинцев не допустить социальных потрясений. На этом фоне оппозиционные украинские СМИ начали призывать парламент сделать Залужного премьер-министром.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Валерий Залужный © AP Photo / Efrem Lukatsky Валерий Залужный

Политолог Александр Дудчак полагает, что посол Украины в Великобритании вполне может вернуться на родину.

"Коррупционный скандал не закончится отставкой Ермака. Ущерб системе нанесен колоссальный, поэтому могут потребоваться дополнительные решения, в том числе замена Зеленского на Залужного. Другое дело, как Киев и партнеры это обставят. К примеру, могут решить, что проводить выборы слишком сложно, поэтому страна получит нового главу государства по "экспресс-программе": одного в тюрьму, а другому статус исполняющего обязанности", — объясняет Дудчак.