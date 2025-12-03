https://ria.ru/20251203/uitkoff-2059406511.html
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, летит в сторону Америки
2025-12-03T06:23:00+03:00
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки, следует из данных портала Flightradar24
.
Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на украинского чиновника, что переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинцами после визита в Москву могут пройти в среду в Брюсселе.
После 6.00 мск среды самолет Bombardier Global 7500 покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.