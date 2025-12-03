Самолет, на котором может находиться Уиткофф, летит в сторону Америки

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки, следует из данных портала Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки, следует из данных портала Flightradar24

Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на украинского чиновника, что переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинцами после визита в Москву могут пройти в среду в Брюсселе.

После 6.00 мск среды самолет Bombardier Global 7500 покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.

Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.