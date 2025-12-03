https://ria.ru/20251203/uitkoff-2059384121.html
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве после переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:41:00+03:00
2025-12-03T00:41:00+03:00
2025-12-03T00:41:00+03:00
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_0:88:3074:1817_1920x0_80_0_0_5afc24857a82e1ad985cc8b58dbd2512.jpg
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059383631.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_43f1724675d5792726e885a0914b6d09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стив уиткофф, мирный план сша по украине
Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным в Кремле