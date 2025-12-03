Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.12.2025
00:41 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/uitkoff-2059384121.html
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве после переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:41:00+03:00
2025-12-03T00:41:00+03:00
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059383631.html
2025
1920
1920
true
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным

Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным в Кремле

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве после переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Уиткофф прибыл в дипмиссию около 0.30 мск среды.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов
Стив Уиткофф
 
 
