В Твери столкнулись два автомобиля и автобус
В Твери столкнулись два автомобиля и автобус
ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Твери, за медицинской помощью обратились пять человек, сообщила Госавтоинспекция (ГАИ) региона. РИА Новости, 03.12.2025
РЯЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Твери, за медицинской помощью обратились пять человек, сообщила Госавтоинспекция (ГАИ) региона.
"На улице Новоторжская в городе Твери
произошло столкновение 3 транспортных средств. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек", - говорится в Telegram-канале ГАИ.
По предварительной информации, двигавшийся по второстепенной дороге автомобиль не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге машине, которая затем столкнулась с автобусом "ЛиАЗ".
Уточняется, что за медпомощью обратились 9-летний пассажир одного автомобиля, а также водитель и трое пассажиров другого.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.