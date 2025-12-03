В Твери столкнулись два автомобиля и автобус

РЯЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Твери, за медицинской помощью обратились пять человек, сообщила Госавтоинспекция (ГАИ) региона.

"На улице Новоторжская в городе Твери произошло столкновение 3 транспортных средств. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек", - говорится в Telegram-канале ГАИ.

По предварительной информации, двигавшийся по второстепенной дороге автомобиль не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге машине, которая затем столкнулась с автобусом "ЛиАЗ".

Уточняется, что за медпомощью обратились 9-летний пассажир одного автомобиля, а также водитель и трое пассажиров другого.