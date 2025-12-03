Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией

СТАМБУЛ, 3 дек - РИА Новости. Пропавшие в Турции россиянка Дарья Лучкина с сыном задержаны на границе с Сирией, планируется их депортация, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Ранее волонтеры сообщили в соцсетях, что 32-летняя гражданка РФ Дарья Лучкина с 10-летним сыном Максимом вылетели 17 октября из Москвы , в аэропорту Стамбула они сели в частную машину и уехали в неизвестном направлении.

« "28 ноября мы получили информацию, что россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане", - сообщили дипломаты.

Ожидается, что в ближайшее время их перевезут в один из депортационных центров в Стамбуле.

"В консульстве для семьи будет оформлено свидетельство для возвращения в Россию, с которым они смогут вернуться домой", - сообщил источник.

Он отметил, что сроки возвращения зависят от процедур, проводимых турецкой стороной.

Жалоб на здоровье от задержанных не поступало. Мать гражданки РФ оповещена, отметили в ГК.