Рейтинг@Mail.ru
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 03.12.2025 (обновлено: 18:41 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/turtsija-2059585280.html
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией - РИА Новости, 03.12.2025
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией
Пропавшие в Турции россиянка Дарья Лучкина с сыном задержаны на границе с Сирией, планируется их депортация, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:10:00+03:00
2025-12-03T18:41:00+03:00
в мире
россия
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059594654_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f591ad940e0fc4793b51c56cfcbf5402.jpg
https://ria.ru/20251104/turtsiya-2052762860.html
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052952239.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059594654_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_60ee6cfa140620ae07cc19d93a1dbce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, турция
В мире, Россия, Стамбул, Турция
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией

РИА Новости: пропавших в Турции россиянку с сыном отправили в центр депортации

© Фото : соцсети Дарья Лучкина
 Дарья Лучкина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : соцсети
Дарья Лучкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 3 дек - РИА Новости. Пропавшие в Турции россиянка Дарья Лучкина с сыном задержаны на границе с Сирией, планируется их депортация, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Ранее волонтеры сообщили в соцсетях, что 32-летняя гражданка РФ Дарья Лучкина с 10-летним сыном Максимом вылетели 17 октября из Москвы, в аэропорту Стамбула они сели в частную машину и уехали в неизвестном направлении.
Автомобиль полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
4 ноября, 13:39
«
"28 ноября мы получили информацию, что россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане", - сообщили дипломаты.
Ожидается, что в ближайшее время их перевезут в один из депортационных центров в Стамбуле.
"В консульстве для семьи будет оформлено свидетельство для возвращения в Россию, с которым они смогут вернуться домой", - сообщил источник.
Он отметил, что сроки возвращения зависят от процедур, проводимых турецкой стороной.
Жалоб на здоровье от задержанных не поступало. Мать гражданки РФ оповещена, отметили в ГК.
Источник отметил, что Лучкина пыталась пересечь границу с просроченным паспортом.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник
5 ноября, 13:13
 
В миреРоссияСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала