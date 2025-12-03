https://ria.ru/20251203/turtsija-2059585280.html
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией - РИА Новости, 03.12.2025
Пропавшую в Турции россиянку с сыном задержали на границе с Сирией
Пропавшие в Турции россиянка Дарья Лучкина с сыном задержаны на границе с Сирией, планируется их депортация, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в
СТАМБУЛ, 3 дек - РИА Новости. Пропавшие в Турции россиянка Дарья Лучкина с сыном задержаны на границе с Сирией, планируется их депортация, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Ранее волонтеры сообщили в соцсетях, что 32-летняя гражданка РФ
Дарья Лучкина с 10-летним сыном Максимом вылетели 17 октября из Москвы
, в аэропорту Стамбула
они сели в частную машину и уехали в неизвестном направлении.
«
"28 ноября мы получили информацию, что россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане", - сообщили дипломаты.
Ожидается, что в ближайшее время их перевезут в один из депортационных центров в Стамбуле.
"В консульстве для семьи будет оформлено свидетельство для возвращения в Россию, с которым они смогут вернуться домой", - сообщил источник.
Он отметил, что сроки возвращения зависят от процедур, проводимых турецкой стороной.
Жалоб на здоровье от задержанных не поступало. Мать гражданки РФ оповещена, отметили в ГК.
Источник отметил, что Лучкина пыталась пересечь границу с просроченным паспортом.