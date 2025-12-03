https://ria.ru/20251203/tuberkulez-2059573845.html
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров
Ветеринарные специалисты Московской области проверили 1400 коров на туберкулез, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ветеринарные специалисты Московской области проверили 1400 коров на туберкулез, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Плановую туберкулинизацию животных выполнили специалисты Сергиево-Посадской станции на предприятии "Дельта-Ф" в деревне Митино. На этой ферме разводят крупный рогатый скот голштинской породы.
Все проверенные с помощью туберкулина животные оказались здоровы. Этот результат обеспечивает безопасность племенного стада, защищает работников и является залогом соответствия молочной продукции санитарным требованиям. В 2024 году предприятие произвело 8,4 тысячи тонн молока, а за девять месяцев 2025 года валовый надой составил 6,6 тысячи тонн.
В ведомстве напоминают о важности регулярной профилактики. Туберкулез крупного рогатого скота способен поражать внутренние органы, снижать продуктивность и приводить к падежу. Соблюдение графика ветеринарных мероприятий позволяет сохранять эпизоотическое благополучие и безопасность сельхозпродукции.