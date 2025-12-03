Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров

Плановую туберкулинизацию животных выполнили специалисты Сергиево-Посадской станции на предприятии "Дельта-Ф" в деревне Митино. На этой ферме разводят крупный рогатый скот голштинской породы.

Все проверенные с помощью туберкулина животные оказались здоровы. Этот результат обеспечивает безопасность племенного стада, защищает работников и является залогом соответствия молочной продукции санитарным требованиям. В 2024 году предприятие произвело 8,4 тысячи тонн молока, а за девять месяцев 2025 года валовый надой составил 6,6 тысячи тонн.