Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:31 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/tuberkulez-2059573845.html
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров - РИА Новости, 03.12.2025
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров
Ветеринарные специалисты Московской области проверили 1400 коров на туберкулез, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:31:00+03:00
2025-12-03T17:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
митино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938569281_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_0d183af0d3b44c7461f777fdc1763424.jpg
https://ria.ru/20251203/polosa-2059573103.html
московская область (подмосковье)
митино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938569281_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_a722a1848cea9217549e1b08cedb4d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), митино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Митино
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров

Подмосковные ветспециалисты проверили на туберкулез 1400 коров

© РИА Новости / Виталий ТимкивКорова
Корова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Корова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ветеринарные специалисты Московской области проверили 1400 коров на туберкулез, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Плановую туберкулинизацию животных выполнили специалисты Сергиево-Посадской станции на предприятии "Дельта-Ф" в деревне Митино. На этой ферме разводят крупный рогатый скот голштинской породы.
Все проверенные с помощью туберкулина животные оказались здоровы. Этот результат обеспечивает безопасность племенного стада, защищает работников и является залогом соответствия молочной продукции санитарным требованиям. В 2024 году предприятие произвело 8,4 тысячи тонн молока, а за девять месяцев 2025 года валовый надой составил 6,6 тысячи тонн.
В ведомстве напоминают о важности регулярной профилактики. Туберкулез крупного рогатого скота способен поражать внутренние органы, снижать продуктивность и приводить к падежу. Соблюдение графика ветеринарных мероприятий позволяет сохранять эпизоотическое благополучие и безопасность сельхозпродукции.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Установку 62 комплектов шумовых полос завершили в Подмосковье
Вчера, 17:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Митино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала