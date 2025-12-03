https://ria.ru/20251203/tsik-2059541113.html
ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования в одном из округов
ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования в одном из округов - РИА Новости, 03.12.2025
ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования в одном из округов
Центризбирком Киргизии из-за выявленных нарушений отменил итоги голосования за кандидатов в депутаты парламента республики по 13 округу, такое решение было... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:54:00+03:00
2025-12-03T15:54:00+03:00
2025-12-03T15:54:00+03:00
политика
киргизия
джалал-абадская область
садыр жапаров
БИШКЕК, 3 дек – РИА Новости. Центризбирком Киргизии из-за выявленных нарушений отменил итоги голосования за кандидатов в депутаты парламента республики по 13 округу, такое решение было принято в среду на заседании ЦИК.
"По итогам рассмотрения поступивших сообщений о нарушениях принято решение о признании результатов выборов в 13 округе недействительными", - заявил представитель ЦИК.
Как стало известно в ходе заседания, на 35 участках 13 округа наблюдателями были установлены видеокамеры, которые могли фиксировать, за кого голосует тот или иной избиратель. Это, как утверждают в ЦИК, нарушило принцип тайны голосования.
По предварительным данным, от 13 округа, который находится в Джалал-Абадской области Киргизии
, в парламент проходили кандидаты Бактыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков и Айгуль Карабекова. По закону им и еще 11 гражданам, баллотировавшимся в этом округе, будет запрещено вновь претендовать на места в парламенте.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.