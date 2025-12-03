ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования в одном из округов

БИШКЕК, 3 дек – РИА Новости. Центризбирком Киргизии из-за выявленных нарушений отменил итоги голосования за кандидатов в депутаты парламента республики по 13 округу, такое решение было принято в среду на заседании ЦИК.

"По итогам рассмотрения поступивших сообщений о нарушениях принято решение о признании результатов выборов в 13 округе недействительными", - заявил представитель ЦИК.

Как стало известно в ходе заседания, на 35 участках 13 округа наблюдателями были установлены видеокамеры, которые могли фиксировать, за кого голосует тот или иной избиратель. Это, как утверждают в ЦИК, нарушило принцип тайны голосования.