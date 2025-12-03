Отношение к Церкви в обществе меняется в лучшую сторону, считает епископ

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Отношение к Церкви в обществе и СМИ за последние 10-15 лет изменилось в лучшую сторону, считает наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
"Как мне видится, отношение к Церкви в обществе и СМИ меняется в лучшую сторону: все больше обсуждают вопросы, которые поднимает Церковь: демография, борьба с абортами, патриотизм, традиционные ценности", - рассказал РИА Новости епископ Иосиф.
Он отметил, что особенно рост духовности заметен после начала СВО.
"Но чтобы не растерять эту положительную тенденцию на духовное возрождение, нужно соответствующим образом формировать взгляды, особенно молодежи. Для этого СМИ стоит действительно добросовестно транслировать людям то, что написано в президентском указе № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях – о важности веры, многодетной семьи и так далее, а не отказываться от этого в угоду моды, читабельности или корпоративных интересов", - подчеркнул епископ.
По его словам, еще 10-15 лет назад в публичном пространстве было больше скепсиса в отношении Церкви. "Тогда было больше тех, кто боролся против Церкви в том числе через СМИ, ведь для Запада, который эту борьбу тоже спонсирует, Церковь – как кость в горле, а борьба с ней, в том числе информационная – это попытка победить нас духовно. Сейчас такие люди тоже есть, но их у нас в стране стало меньше", - заключил собеседник агентства.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.