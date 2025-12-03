https://ria.ru/20251203/tsena-2059445525.html
Апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года
Апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года - РИА Новости, 03.12.2025
Апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года
Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в ноябре опустилась до минимума с лета 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03
2025-12-03T11:04:00+03:00
2025-12-03T11:16:00+03:00
Апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года
Апельсины в мире подешевели до минимума с лета 2022 года
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в ноябре опустилась до минимума с лета 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно аналитике ведомства, килограмм этих цитрусовых в ноябре стоил в среднем 86 центов - за месяц их стоимость снизилась на 19 центов.
Это минимальный показатель с июля 2022 года, когда цена апельсинов составляла 84 цента за килограмм. Самыми дорогими же апельсины были в декабре прошлого года - 2,7 доллара за килограмм.