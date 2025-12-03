Апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года

Рейтинг@Mail.ru
11:04 03.12.2025 (обновлено: 11:16 03.12.2025)
Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в ноябре опустилась до минимума с лета 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 03.12.2025
2025
всемирный банк, экономика
Всемирный банк, Экономика
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в ноябре опустилась до минимума с лета 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно аналитике ведомства, килограмм этих цитрусовых в ноябре стоил в среднем 86 центов - за месяц их стоимость снизилась на 19 центов.
Это минимальный показатель с июля 2022 года, когда цена апельсинов составляла 84 цента за килограмм. Самыми дорогими же апельсины были в декабре прошлого года - 2,7 доллара за килограмм.
Всемирный банк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
