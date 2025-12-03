Рейтинг@Mail.ru
Театр Олега Табакова представил психологический триллер "Выбор"
15:49 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/triller-2059540303.html
Театр Олега Табакова представил психологический триллер "Выбор"
Театр Олега Табакова представил психологический триллер "Выбор" - РИА Новости, 03.12.2025
Театр Олега Табакова представил психологический триллер "Выбор"
Московский Театр Олега Табакова представил психологический триллер - спектакль "Выбор". На пресс-показе спектакля журналисты смогли первыми увидеть постановку и
Театр Олега Табакова представил психологический триллер "Выбор"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Выбор" в театре Олега Табакова
Сцена из спектакля "Выбор" в театре Олега Табакова
МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба Театра Олега Табакова. Московский Театр Олега Табакова представил психологический триллер - спектакль "Выбор". На пресс-показе спектакля журналисты смогли первыми увидеть постановку и задать вопросы ее создателям.
"Наше направление — психологический театр. И та история, которую вы сегодня увидите, потребует от вас психологической работы. Посмотреть, как ведут себя другие люди, сравнить это со своими ощущениями. Ведь тема, о которой будет говориться, наверное, самая волнующая – тема выбора. Выбора того или иного слова, того или иного действия, той или иной позиции. Ведь как говорил еще Нострадамус: "Жизнь – это череда выборов", — рассказал художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков перед началом показа.
В центре спектакля "Выбор" - человек-загадка, который предлагает героям заключить сделку и исполнить любое их самое сокровенное желание. Главную роль в спектакле исполняет заслуженный артист России Виталий Егоров.
"Мой герой – это человек, который прожил очень много, пережил и драмы, и трагедии и в семье, и с родителями, и с детьми, у него очень богатое прошлое. И вот это исследование-наблюдение — это, возможность исправить какие-то свои ошибки, понять, может ли действительно человек сделать выбор и выбрать нужное решение в той или иной ситуации", — поделился Виталий Егоров.
Мечта станет реальностью, если герои в обмен на это пойдут на преступление, преступят черту морали и нравственности, закона и права. Всех персонажей объединяет стремление к исполнению главной цели их жизни. Вопрос - как далеко они готовы зайти ради своих желаний и какую цену заплатить.
Режиссер Алена Лаптева вместе с артистами отвечает на эти вопросы в своей работе, рассуждая об ответственности перед собой и окружающими людьми: "Эта история про то, как мы все связаны друг с другом, про то, что от действия одного человека зависит судьба другого, и прежде, чем сделать выбор, нужно задуматься о том, какие последствия это может за собой повлечь".
В спектакле "Выбор" задействованы артисты двух театров под руководством Владимира Машкова - Театра Олега Табакова и "Современник", а также студенты Театральной школы Табакова.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
