В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в ряде районов Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областей тревога звучит уже более получаса. С 01.11 мск она распространилась на остальные районы и охватила другие три области.
По данным карты, тревога объявлена и на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
