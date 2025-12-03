На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора

ИРКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Последствия автомобильных заторов на трассе Р-258 "Байкал" были ликвидированы в ночь на среду, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В управлении автомобильных дорог "Южный Байкал" в понедельник сообщали, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовалась 85-километровая пробка, также причиной стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. В круглосуточном режиме последствия непогоды устраняли шесть комбинированных дорожных машин и два автогрейдера. Движение регулировали экипажи ГИБДД. На трассе были организованы несколько пунктов обогрева. Напряженная обстановка сохранялась на дороге и во вторник.
"На протяжении ночи полицейские завершали нормализацию трафика, ликвидируя остаточные последствия транспортного затора", - говорится в сообщении.
В региональном ведомстве отметили, что на границе с Бурятией, где наблюдалось скопление автомобилей, работали семь экипажей дорожно-патрульной службы и руководство регионального управления Госавтоинспекции. К полуночи затруднение движения там было практически полностью ликвидировано, однако периодически возникали локальные трудности из-за поломок фур и иных инцидентов. На осложненных участках дороги полицейские регулировали движение. В частности, сотрудникам полиции пришлось будить водителя грузовика, уснувшего за рулем, за которым скопился транспорт. После вмешательства полицейских движение продолжилось. Для буксировки транспорта в двух случаях были организованы тягачи, которые эвакуировали с проезжей части заглохшие большегрузы. Также полицейские сопроводили два бензовоза до заправочных станций и проконтролировали поступление топлива.
С помощью радиоэфира сотрудники информировали дальнобойщиков о дорожной обстановке, пунктах обогрева, также сообщали о потенциально опасных участках дороги.