На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора

В региональном ведомстве отметили, что на границе с Бурятией, где наблюдалось скопление автомобилей, работали семь экипажей дорожно-патрульной службы и руководство регионального управления Госавтоинспекции. К полуночи затруднение движения там было практически полностью ликвидировано, однако периодически возникали локальные трудности из-за поломок фур и иных инцидентов. На осложненных участках дороги полицейские регулировали движение. В частности, сотрудникам полиции пришлось будить водителя грузовика, уснувшего за рулем, за которым скопился транспорт. После вмешательства полицейских движение продолжилось. Для буксировки транспорта в двух случаях были организованы тягачи, которые эвакуировали с проезжей части заглохшие большегрузы. Также полицейские сопроводили два бензовоза до заправочных станций и проконтролировали поступление топлива.