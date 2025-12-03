Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора - РИА Новости, 03.12.2025
07:54 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/trassa-2059413008.html
На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора
На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора - РИА Новости, 03.12.2025
На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора
Последствия автомобильных заторов на трассе Р-258 "Байкал" были ликвидированы в ночь на среду, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:54:00+03:00
2025-12-03T07:54:00+03:00
происшествия
иркутская область
республика бурятия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059132906_0:38:1000:601_1920x0_80_0_0_ea5fa3d72c265415a18e1845f222c5a3.jpg
иркутская область
республика бурятия
происшествия, иркутская область, республика бурятия, гибдд мвд рф
Происшествия, Иркутская область, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ
На трассе "Байкал" ликвидировали последствия затора

На трассе "Байкал" в Приангарье ликвидировали последствия затора

© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской областиПробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии
Пробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы Байкал в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской области
Пробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Последствия автомобильных заторов на трассе Р-258 "Байкал" были ликвидированы в ночь на среду, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В управлении автомобильных дорог "Южный Байкал" в понедельник сообщали, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовалась 85-километровая пробка, также причиной стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. В круглосуточном режиме последствия непогоды устраняли шесть комбинированных дорожных машин и два автогрейдера. Движение регулировали экипажи ГИБДД. На трассе были организованы несколько пунктов обогрева. Напряженная обстановка сохранялась на дороге и во вторник.
"На протяжении ночи полицейские завершали нормализацию трафика, ликвидируя остаточные последствия транспортного затора", - говорится в сообщении.
В региональном ведомстве отметили, что на границе с Бурятией, где наблюдалось скопление автомобилей, работали семь экипажей дорожно-патрульной службы и руководство регионального управления Госавтоинспекции. К полуночи затруднение движения там было практически полностью ликвидировано, однако периодически возникали локальные трудности из-за поломок фур и иных инцидентов. На осложненных участках дороги полицейские регулировали движение. В частности, сотрудникам полиции пришлось будить водителя грузовика, уснувшего за рулем, за которым скопился транспорт. После вмешательства полицейских движение продолжилось. Для буксировки транспорта в двух случаях были организованы тягачи, которые эвакуировали с проезжей части заглохшие большегрузы. Также полицейские сопроводили два бензовоза до заправочных станций и проконтролировали поступление топлива.
С помощью радиоэфира сотрудники информировали дальнобойщиков о дорожной обстановке, пунктах обогрева, также сообщали о потенциально опасных участках дороги.
ПроисшествияИркутская областьРеспублика БурятияГИБДД МВД РФ
 
 
