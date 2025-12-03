Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал заговор о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года "одним из величайших обманов" в истории США наравне с "заговором о зеленой энергетике".
"Сегодня мы делаем еще шаг к тому, чтобы положить конец заговору о зеленой энергетике, одному из крупнейших заговоров, кроме, возможно, заговора о российском вмешательстве и еще пары, которые я мог бы назвать величайшими обманами в американской истории", - сказал Трамп перед подписанием указа о прекращении действия топливного стандарта, введенного бывшим президентом США Джо Байденом. Трансляцию мероприятия из Овального кабинета вел Белый дом.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.