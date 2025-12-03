Рейтинг@Mail.ru
Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/tramp-2059655116.html
Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой
Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой - РИА Новости, 03.12.2025
Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой
Президент США Дональд Трамп назвал заговор о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года "одним из величайших обманов" в истории США наравне с... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:59:00+03:00
2025-12-03T23:59:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
россия
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251203/epshteyn-2059651798.html
https://ria.ru/20251203/tramp-2059392086.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, россия, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Россия, ФБР
Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой

Трамп назвал заговор о российском следе одним из величайших обманов в истории

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал заговор о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года "одним из величайших обманов" в истории США наравне с "заговором о зеленой энергетике".
"Сегодня мы делаем еще шаг к тому, чтобы положить конец заговору о зеленой энергетике, одному из крупнейших заговоров, кроме, возможно, заговора о российском вмешательстве и еще пары, которые я мог бы назвать величайшими обманами в американской истории", - сказал Трамп перед подписанием указа о прекращении действия топливного стандарта, введенного бывшим президентом США Джо Байденом. Трансляцию мероприятия из Овального кабинета вел Белый дом.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна
Вчера, 23:31
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Трамп заявил об отмене действия подписанных автопером Байдена документов
Вчера, 02:07
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковРоссияФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала