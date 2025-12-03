Генсек ООН признался, что не хочет спорить с Трампом

ООН, 3 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не хочет вступать в полемику с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что не отступит от принципов ООН и будет бороться с изменениями климата, за реформу Совбеза, международных финансовых институтов, гендерное равенство.