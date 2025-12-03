СМИ: законопроект о двойном гражданстве затронет Меланью Трамп

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законопроект о запрете двойного гражданства в США, внесенный в сенат американским сенатором-республиканцем Берни Морено, затронет первую леди США Меланью Трамп, а также актера Райана Рейнольдса, экс-губернатора Калифорнии, кинозвезду Арнольда Шварценеггера и предпринимателя Илона Маска, пишет издание Newsweek.
Ранее американский сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено внес в сенат законопроект о запрете двойного гражданства в США. Согласно документу, у лиц, владеющих двойным гражданством, может возникнуть конфликт интересов, а также остро встать вопрос преданности государству. Отмечается, что запрет двойного гражданства отвечает национальным интересам США.
«
"Новый законопроект... может лишить нескольких знаменитостей двойного гражданства. Этот закон также напрямую затронет первую леди Меланью Трамп и её сына Бэррона", - говорится в публикации.
Также новый законопроект, если будет принят, затронет актера Тома Хэнкса, актрису Риту Уилсон, Рейнольдса, актрису Сандру О, Шварценеггера, актера Энтони Хопкинса, актрису Рэйчел Вайс, актрису Оливию Уайлд, актрису Сальму Хайек, актрису Милу Кунис, актрису Шарлиз Терон, комика Джона Оливера, телеведущего Джимми Киммела, рок-музыканта Билли Айдола, супермодель Жизель Бюндхен, актрису Памелу Андерсон, актера Джима Керри, а также Маска.