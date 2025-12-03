Рейтинг@Mail.ru
СМИ: законопроект о двойном гражданстве затронет Меланью Трамп - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/tramp-2059540439.html
СМИ: законопроект о двойном гражданстве затронет Меланью Трамп
СМИ: законопроект о двойном гражданстве затронет Меланью Трамп - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: законопроект о двойном гражданстве затронет Меланью Трамп
Законопроект о запрете двойного гражданства в США, внесенный в сенат американским сенатором-республиканцем Берни Морено, затронет первую леди США Меланью Трамп, РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:49:00+03:00
2025-12-03T15:49:00+03:00
в мире
сша
калифорния
огайо
меланья трамп
райан рейнольдс (актер)
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149110/02/1491100215_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_1d2c313f217eddeb2e86e791ddae7425.jpg
https://ria.ru/20251203/venesuela-2059219436.html
сша
калифорния
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149110/02/1491100215_0:0:3221:2416_1920x0_80_0_0_a30e66b09ace5744625e767930dfa193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, огайо, меланья трамп, райан рейнольдс (актер), илон маск
В мире, США, Калифорния, Огайо, Меланья Трамп, Райан Рейнольдс (актер), Илон Маск
СМИ: законопроект о двойном гражданстве затронет Меланью Трамп

Newsweek: законопроект о запрете двойного гражданства затронет Меланью Трамп

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законопроект о запрете двойного гражданства в США, внесенный в сенат американским сенатором-республиканцем Берни Морено, затронет первую леди США Меланью Трамп, а также актера Райана Рейнольдса, экс-губернатора Калифорнии, кинозвезду Арнольда Шварценеггера и предпринимателя Илона Маска, пишет издание Newsweek.
Ранее американский сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено внес в сенат законопроект о запрете двойного гражданства в США. Согласно документу, у лиц, владеющих двойным гражданством, может возникнуть конфликт интересов, а также остро встать вопрос преданности государству. Отмечается, что запрет двойного гражданства отвечает национальным интересам США.
«
"Новый законопроект... может лишить нескольких знаменитостей двойного гражданства. Этот закон также напрямую затронет первую леди Меланью Трамп и её сына Бэррона", - говорится в публикации.
Также новый законопроект, если будет принят, затронет актера Тома Хэнкса, актрису Риту Уилсон, Рейнольдса, актрису Сандру О, Шварценеггера, актера Энтони Хопкинса, актрису Рэйчел Вайс, актрису Оливию Уайлд, актрису Сальму Хайек, актрису Милу Кунис, актрису Шарлиз Терон, комика Джона Оливера, телеведущего Джимми Киммела, рок-музыканта Билли Айдола, супермодель Жизель Бюндхен, актрису Памелу Андерсон, актера Джима Керри, а также Маска.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКалифорнияОгайоМеланья ТрампРайан РейнольдсИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала