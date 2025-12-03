https://ria.ru/20251203/tramp-2059398579.html
Трамп в среду вечером сделает заявление
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с объявлением, его тема пока не раскрывается, следует из расписания американского лидера. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T04:11:00+03:00
2025-12-03T04:11:00+03:00
2025-12-03T09:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
