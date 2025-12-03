Рейтинг@Mail.ru
Трамп в среду вечером сделает заявление - РИА Новости, 03.12.2025
04:11 03.12.2025 (обновлено: 09:26 03.12.2025)
Трамп в среду вечером сделает заявление
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с объявлением, его тема пока не раскрывается, следует из расписания американского лидера.
2025
ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с объявлением, его тема пока не раскрывается, следует из расписания американского лидера.
Как указано в расписании, Трамп сделает заявление в 22:30 мск.
За несколько часов до этого в закрытом режиме он примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.
