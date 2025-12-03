Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об отмене действия подписанных автопером Байдена документов - РИА Новости, 03.12.2025
02:07 03.12.2025
Трамп заявил об отмене действия подписанных автопером Байдена документов
Трамп заявил об отмене действия подписанных автопером Байдена документов
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством, а не... РИА Новости, 03.12.2025
сша
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп заявил об отмене действия подписанных автопером Байдена документов

Трамп отменил действие всех документов, подписанных автопером Байдена

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством, а не лично его предшественником Джо Байденом.
"Все документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты, подписанные по приказу ныне печально известного "автопера" при администрации Джо Байдена, этим признаны недействительными и больше не имеют силы", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что речь идет о помилованиях и сокращениях наказаний в том числе.
