Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии

"Я жду с нетерпением разговора и встречи с ним", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.