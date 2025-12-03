https://ria.ru/20251203/tramp-2059391427.html
Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии
Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии - РИА Новости, 03.12.2025
Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва. РИА Новости, 03.12.2025
Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии
Трамп ждет встречи с лидером Бразилии Лулой де Силва
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва.
Президент Бразилии
позвонил Трампу
во вторник, лидеры двух стран обсудили вопросы торговли, борьбы с международной организованной преступностью, а также санкции США
против Бразилии.
"Я жду с нетерпением разговора и встречи с ним", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с бразильским лидером продуктивным.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.