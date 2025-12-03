Человекоподобный робот от Tesla продемонстрировал способность к бегу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гуманоидный робот Optimus от американской компании Tesla совершил пробежку в видеоролике, появившемся в официальном аккаунте проекта Tesla Optimus в соцсети Х.
Ролик, разделённый на две части, демонстрирует существенный прогресс, который случился с роботом за прошедшие два с половиной года. В первой части видео, которая датируется маем 2023 года, робот едва делает маленькие резкие шаги, в то время как во второй части, снятой в декабре 2025 года, ему удаётся совершить пробежку, органично имитируя при этом движения человека.
Ранее в октябре американский предприниматель Илон Маск опубликовал видео, на котором гуманоидный робот Optimus от компании Tesla тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу. В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Ранее предприниматель демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети и танцевать.
