Человекоподобный робот от Tesla продемонстрировал способность к бегу
16:18 03.12.2025 (обновлено: 16:39 03.12.2025)
Человекоподобный робот от Tesla продемонстрировал способность к бегу
Гуманоидный робот Optimus от американской компании Tesla совершил пробежку в видеоролике, появившемся в официальном аккаунте проекта Tesla Optimus в соцсети Х. РИА Новости, 03.12.2025
технологии
илон маск
tesla motors
Человекоподобный робот Optimus от Tesla продемонстрировал способность к бегу
Гуманоидный робот Optimus от американской компании Tesla совершил пробежку в видеоролике, появившемся в официальном аккаунте проекта Tesla Optimus в соцсети Х.
технологии, илон маск, tesla motors
Технологии, Илон Маск, Tesla motors
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гуманоидный робот Optimus от американской компании Tesla совершил пробежку в видеоролике, появившемся в официальном аккаунте проекта Tesla Optimus в соцсети Х.
Ролик, разделённый на две части, демонстрирует существенный прогресс, который случился с роботом за прошедшие два с половиной года. В первой части видео, которая датируется маем 2023 года, робот едва делает маленькие резкие шаги, в то время как во второй части, снятой в декабре 2025 года, ему удаётся совершить пробежку, органично имитируя при этом движения человека.
Ранее в октябре американский предприниматель Илон Маск опубликовал видео, на котором гуманоидный робот Optimus от компании Tesla тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу. В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Ранее предприниматель демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети и танцевать.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ
23 октября, 16:51
 
ТехнологиИлон МаскTesla motors
 
 
