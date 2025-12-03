Человекоподобный робот от Tesla продемонстрировал способность к бегу

Ролик, разделённый на две части, демонстрирует существенный прогресс, который случился с роботом за прошедшие два с половиной года. В первой части видео, которая датируется маем 2023 года, робот едва делает маленькие резкие шаги, в то время как во второй части, снятой в декабре 2025 года, ему удаётся совершить пробежку, органично имитируя при этом движения человека.