Угрозы от террористических организаций эволюционируют, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2025
12:04 03.12.2025
Угрозы от террористических организаций эволюционируют, заявил МИД
Угрозы от террористических организаций эволюционируют, заявил МИД
Угрозы от международных террористических организаций не только обострились, но и эволюционируют, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:04:00+03:00
2025-12-03T12:04:00+03:00
1920
1920
true
Угрозы от террористических организаций эволюционируют, заявил МИД

МИД: угрозы от террористических организаций обострились и эволюционируют

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Угрозы от международных террористических организаций не только обострились, но и эволюционируют, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
“С сожалением приходится констатировать, что угрозы от международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* (запрещенные в РФ террористические группировки - ред.) и связанных с ними группировок, не только обострились, но и эволюционируют. Это подтверждается в частности в регулярных докладах мониторинговой группы Санкционного комитета Совета Безопасности ООН по ИГИЛ* и "Аль-Каиде"* (запрещенные в России террористические организации) и по движению талибов”, - сказал он в ходе открытия Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025.
Серьезную обеспокоенность мирового сообщества вызывает ситуация с терроризмом в Афганистане, на Ближнем Востоке, отметил дипломат.
“Все это требует тщательного мониторинга для своевременного подавления возникающих вызовов для нашей общей антитеррористической защищенности. Международные террористические организации активно внедряют современные достижения науки и техники, разрабатывают новые методы своей деструктивной активности, широко используют искусственный интеллект, криптовалюты, в том числе и для пропаганды экстремистской идеологии, сбора средств и расширения "преступной" экосистемы”, - резюмировал Любинский.
*запрещенные в России террористические организации
