МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители разведывательных служб государств Запада наверняка помогли Киеву выполнить ряд атак, в том числе ударить по танкерам в Черном море, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.