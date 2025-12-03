МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители разведывательных служб государств Запада наверняка помогли Киеву выполнить ряд атак, в том числе ударить по танкерам в Черном море, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"Наверняка есть (у Киева поддержка западных разведок - ред.). Мы это уже видели с "Северным потоком-2" и ударами по Крымскому мосту, а также с рядом инцидентов в России и за ее пределами, где было видно, что такая атака невозможна без участия разведслужб. Будь то указание лучшего момента для удара, предоставление координат или даже доступа к оборудованию", - считает собеседник агентства.
В минувшую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту находились 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.