Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани - РИА Новости, 03.12.2025
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани
Российского моряка, погибшего на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, похоронили на его родине в Астрахани, рассказала РИА Новости его супруга Регина. РИА Новости, 03.12.2025
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани
Погибшего на борту танкера Swanlake в Турции россиянина похоронили в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Российского моряка, погибшего на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, похоронили на его родине в Астрахани, рассказала РИА Новости его супруга Регина.
В конце ноября пресс-служба губернатора провинции Стамбул
сообщала, что член экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы
скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море
, еще двое россиян пострадали.
"Мужа уже перевезли домой. Мы его похоронили здесь, в Астрахани", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что транспортировку им оплатила компания, чей груз перевозил танкер во время происшествия.
У погибшего моряка в Астрахани
остались супруга и двое детей - восьмилетний сын и двухлетняя дочь.