Рейтинг@Mail.ru
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/tanker-2059395991.html
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани - РИА Новости, 03.12.2025
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани
Российского моряка, погибшего на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, похоронили на его родине в Астрахани, рассказала РИА Новости его супруга Регина. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:51:00+03:00
2025-12-03T02:51:00+03:00
астрахань
мраморное море
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056310264_0:37:768:469_1920x0_80_0_0_d7cdf2aa6dd7f4ca97c0204fa3d8a95a.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059286683.html
астрахань
мраморное море
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056310264_68:1:699:475_1920x0_80_0_0_0c61bdfa5b0dcbbde607e1e09e12bca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, мраморное море, турция
Астрахань, Мраморное море, Турция
Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани

Погибшего на борту танкера Swanlake в Турции россиянина похоронили в Астрахани

© Фото : VesselFinder/Cengiz TokgözТанкер Swanlake
Танкер Swanlake - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : VesselFinder/Cengiz Tokgöz
Танкер Swanlake. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Российского моряка, погибшего на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, похоронили на его родине в Астрахани, рассказала РИА Новости его супруга Регина.
В конце ноября пресс-служба губернатора провинции Стамбул сообщала, что член экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море, еще двое россиян пострадали.
"Мужа уже перевезли домой. Мы его похоронили здесь, в Астрахани", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что транспортировку им оплатила компания, чей груз перевозил танкер во время происшествия.
У погибшего моряка в Астрахани остались супруга и двое детей - восьмилетний сын и двухлетняя дочь.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Суд поддержал взыскание более 404 миллионов рублей по иску о ЧП с танкерами
2 декабря, 17:21
 
АстраханьМраморное мореТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала