Погибшего на борту танкера в Турции россиянина похоронили в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Российского моряка, погибшего на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, похоронили на его родине в Астрахани, рассказала РИА Новости его супруга Регина.

"Мужа уже перевезли домой. Мы его похоронили здесь, в Астрахани", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что транспортировку им оплатила компания, чей груз перевозил танкер во время происшествия.