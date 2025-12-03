Талибы могли угрожать стрелявшему в Нацгвардию у Белого дома, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Американские спецслужбы проверяют информацию о том, что движение "Талибан" могло угрожать афганцу Рахманулле Лаканвалу, обвиняемому в нападении на бойцов национальной гвардии США в нескольких кварталах от Белого дома, чтобы вынудить его пойти на преступление, пишет издание Daily Beast со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, среди рассматриваемых следствием версий - возможность того, что Лаканвал получил "предложение, от которого он не мог отказаться".
Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан
2 декабря, 20:41
"Либо он соглашается выполнить задание, либо его семье в Афганистане грозят избиение, убийство или даже обезглавливание", - отмечает Daily Beast.
Источники допускают, что для осуществления угроз талибы могли направить одну из своих боевых групп.
Издание подчёркивает, что такая гипотеза появилась из-за несоответствия между поведением Лаканвала в США и произошедшим нападением: он был проверен двумя разными администрациями, не имел криминального прошлого и ранее не проявлял признаков экстремизма.
Уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Позднее Лаканвалу предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства. Сам же подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям.